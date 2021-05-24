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台南安南區彈簧床工廠火警　5000平方公尺廠房付之一炬

▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區工業三路1家彈簧床工廠，24日晚上7時30分許發生火警，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往搶救，由於火場內都是易燃物，火勢一發不可收拾，約5千平方公尺2樓鐵皮廠房全面陷入火海，現場還不停傳出爆炸聲，火勢於晚上9時30分控制，目前正漏夜射水搶救中。

▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於24日晚上7時30分許據報，台南市安南區工業三路1家彈簧床工廠發生火警，119馬上出動土城、安南、安和、和緯等消防分隊15車35人前往搶救，土城消防車組到達，發現工廠後方木桟板延燒至工廠內，有聽到爆炸聲。

▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員發現廠房全面燃燒，面積約5千平方公尺陷入火海，馬上向119要求增援，消防局陸續增派各式消防車50多部，人員100多人前往搶救，消防人員接駁多條水線全力射水搶救，全力搶水將火勢侷限於該床墊工廠，無延燒其他工廠之虞。

▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區1家彈簧床工廠晚上發生火警，廠房陷入火海，台南市消防局出動出50多部消防車及人員100多人前往漏夜搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在消防人員搶救下，火勢於晚上9時31分許控制，目前鐵皮廠房已燒彎變形，消防人員基於安全考量無法進入廠房內滅火，只能在外架設砲塔等射水漏夜搶救，並等火勢變小才能調動怪手等重機械，開挖進行殘火處理。目前消防人員仍全力滅火中，幸無人受困。

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