台南市環境大消毒　環保局總動員提前於23日夜間完成

▲台南市環保局將士用命，動員8千多次人力，不分假日執行清消，提前於23日夜間完成1731場次消毒，較原訂時程提早3天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

這波Covid-19疫情來得又急又快，台南市環保局加緊全市環境大消毒速度，動員8千多次人力，不分假日執行清消，提前於23日夜間完成1731場次消毒，較原訂時程提早3天，市長黃偉哲強調，雖已完成全市大清消，但環保局仍會視情況與需要機動清消，請市民安心，務必做好個人防護，為防疫盡心力。

近日一再機動加班、清消的關廟蔡姓隊員說，大熱天一般人在戶外就會冒汗，更何況是揹著器材來回穿梭噴藥，每個人內外衣都溼透了，滿身汗臭，真不是一個「累」字可以形容的。此外，在調製消毒水時，衣服不免沾到漂白水，多少留少斑斑點褪色痕跡，每天都搞很狼狽。可是，回過頭來想一想，這些為防疫的付出是有意義的，都是日後可以告訴子孫或他人的光榮防疫歷史。

市長黃偉哲5月19日宣布為防範疫情必需全市大消毒，環保局自19日起即規劃大消毒，最初規劃26日執行完畢，之後在各區隊的自我要求下，期程一路超前到25日可完成，結果在大家努力下23日即全數完成，由7天提前為5天。

環保局統計，19日至23日止，總計完成各交通場站、商圈、學校、觀光景點、公家機關等共1673場次，動員消毒人力計8,368人次。確診個案足跡消毒，至23日止完成58場次，共完成1731場次消毒。若包含市場、廟宇、區里活動中心等，全市消毒場所逾2000場次。

環保局長謝世傑表示，環保局清消人員執行戶外消毒，民眾在家也可定時使用漂白水與清水1:50的比例稀釋，以拖把清潔地板、抹布擦拭各式開關、樓梯扶手、電話、桌椅、遊樂設施、玩具常接觸等處，即可降低病毒傳染風險。請大家告訴大家，戴口罩、勤洗手之外，也一起做居家防疫。

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