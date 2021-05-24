　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國都來看！　台南公版直播教學有夠夯！

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在全國各級學校自5月19日全面停課之際，台南市教育局在中央宣布全面停課後，隨即推出1-9年級、5領域、3版本、每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，推出後獲得許多縣市教師和家長好評肯定，每天上網瀏覽點閱觀看影片人次持續增加。

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，學校停課，學生在家不能停學。教育局為了落實停課不停學的政策，在去年即啟動三種自主學習模式（三大出版社學習資源、遠距直播教學、微課程教學影片），其中以同步的遠距教學最能掌握學生學習狀況，並進行互動討論與回饋。今年因停課時間緊迫，有些教師尚未做好遠距教學準備，壓力不小。因此教育局隨即推出公版直播教學，以減輕教師遠距教學壓力、適切銜接學生停課前的課程進度，並確保學生停課不停學的品質。每天自9時起，上午3節（國語文、數學、英語文/生活）、下午2節（自然、社會）。

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，由於南市規劃的直播教學課程涵蓋面廣，適合不同年級學生在校學習的課程內容與教學進度，因此自推出後，引發各縣市教師、學生和家長很大的迴響，20、21日每天上網觀看直播教學的人數超過50萬；累計兩天的總瀏覽量高達402萬；71門課的點閱人次已超過142萬，連課後及假日都有人上網瀏覽直播後的教學影片。上網瀏覽的區域北部佔69％、中部14％、南部12％（含澎湖，台南因分流而有低估）、東部5％。為了避免網路塞車，資訊中心特別增設15台伺服器進行分流，也技巧性透過發送師生電子郵件直接連結影片的分流策略，讓每天的直播教學能夠順暢且快速。

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

110位熱情且專業的直播教師或校長，每天雖然只有一堂課，但抱著輸人不輸陣的精神，不僅課前要充分備課，課後也要檢討修正；直播時要注意表情、也要控制音量，因為看不到學生，為了要讓課程生動有趣，有的直播課還邀其他老師或學生一起上台唱雙簧作互動，真的很用心，也很辛苦。永康區勝利國小張維文校長、港尾國小李啟榮校長、土城國小張世昌校長、歸仁國中黃峻宏校長也率先投入國語文直播教學；大光國小汪明怡主任甚至透露，為了讓直播品質更好，他們每天都只睡4個小時。

直播2天點閱人次已破7萬的海佃國小沈佳霓老師表示，這次因疫情造成停課，可想見家長和老師的高焦慮，此時站出來當直播先鋒，把自己多年累積的教學能量貢獻出來，為其他老師爭取多一點準備時間，也讓孩子在家多一點陪伴，是我們的初心。

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國小英語團領召呂翠鈴校長表示，接到公版直播教學的動員令後，隨即召開團員線上會議，由於英語課強調聽說互動，每節課會由協作教師引導聊天室學生正向互動、唱作俱佳的英語教學方式贏得家長好評，國中英語則由後壁國中高儷玲校長領軍。社會領域輔導團安排歷史、地理、公民分次上場，結合時事安排議題討論及思考。國小生活輔導團考慮小學低年級學生的學習需求及視力，安排的課程每天只有3節。永康國中負責3個年級的數學直播，巫佳錚老師的解題明快，很適合學生多次觀看。直播網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/

聲寶捕蚊燈黑白兩色可選擇

ET快訊
本土爆發「5/14以來已17死」　7人到院前無生命徵象
鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明
驚！新北居家隔離2女陳屍家中　一人丈夫日前才確診死亡
內用禁令一出！工人路邊吃飯挨罵「像過街老鼠」　3口吞飯糰爆鼻
綠營轟PTT打認知戰　超神鄉民釣出「幕後寫手」
快訊／爆「中國打PTT認知戰」遭起底　親綠寫手道歉了！
國內「汽車製造廠」首出現確診！　原廠緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國都來看！　台南公版直播教學有夠夯！

台南人注意！彰化公布最新確診足跡　玉井市場入列

團結抗疫！加強金山警防疫力　台大金山分院長、志工中隊長贈物資

台南市環境大消毒　環保局總動員提前於23日夜間完成

雲林千攤商販配合防疫停業超慘　「一關鍵」紓困金看得到領不到

台南市COVID-19一級指揮中心會議　黃偉哲：外出要戴好口罩保持社交距離

配合交通部防疫措施　台東富岡漁港全面消毒

3級警戒全面防疫　台南市旅宿業及市場防疫升級

高屏搶水風波「三方達成共識」　鍾佳濱：兄弟一家親有水共享

基隆市長建議防疫3級延長2周　黃偉哲：台南市尊重中央決定

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

全國都來看！　台南公版直播教學有夠夯！

台南人注意！彰化公布最新確診足跡　玉井市場入列

團結抗疫！加強金山警防疫力　台大金山分院長、志工中隊長贈物資

台南市環境大消毒　環保局總動員提前於23日夜間完成

雲林千攤商販配合防疫停業超慘　「一關鍵」紓困金看得到領不到

台南市COVID-19一級指揮中心會議　黃偉哲：外出要戴好口罩保持社交距離

配合交通部防疫措施　台東富岡漁港全面消毒

3級警戒全面防疫　台南市旅宿業及市場防疫升級

高屏搶水風波「三方達成共識」　鍾佳濱：兄弟一家親有水共享

基隆市長建議防疫3級延長2周　黃偉哲：台南市尊重中央決定

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

出人出疫苗　國台辦加碼：願考慮派專家赴台「分享抗疫經驗」

斷捨離／玩具淘汰4要點　竟發現孩子對缺位父的抗議！

防疫宅消費「無腦刷」前8名　達人最愛這兩張！

驚！汐止居家隔離2婦人陳屍家中　其中一人丈夫日前才確診死亡

見嬤凌晨3點半賴床沒上班！　「貓體鬧鐘」臉超臭…饋頭焦慮

9成人都做錯！洗面乳直接上臉、洗臉前不先洗手都是錯誤示範

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

宅在家的居家香氛精油小技巧！工作、疫情焦慮、清潔3大情境這樣用

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

基隆老翁送醫後確診　2消防員居家隔離

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

即／萬華唱歌確診　雲林男足跡更新

最新確診足跡　台南玉井市場入列

你先掛咧！警逮搶匪遞口罩：防疫也要顧

即／澎湖25日啟用機場快篩站　入境需配合篩檢

森管員救火8天　幫NCC高官收爛攤子　

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

雲林千攤商販配合防疫停業超慘

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

台中逾20家企業挺抗疫　暖贈1.5萬快篩試劑

桃園確診婦「失聯4小時」 衛生局會同警消找到了

宜蘭一場喜宴9人確診　10日到過金樽餐廳請注意

加強金山警防疫力　台大金山分院贈物資

更多熱門

相關新聞

即／台南工廠大火狂燒　濃煙竄天際

即／台南工廠大火狂燒　濃煙竄天際

台南市24日晚間7時30分驚傳火警，位於安南區科技五路23號工廠竄出火舌冒出大量濃煙，火勢還延燒到一旁的雜草，消防局出動土城、安南、安和、和緯等分隊15車35消防人員全力灌救。

台南市環境大消毒23日夜間完成

台南市環境大消毒23日夜間完成

黃偉哲：外出要戴好口罩保持社交距離

黃偉哲：外出要戴好口罩保持社交距離

善耕365／遠距學習的「實戰建議」

善耕365／遠距學習的「實戰建議」

3級警戒台南市旅宿業及市場防疫升級

3級警戒台南市旅宿業及市場防疫升級

關鍵字：

台南公版直播教學

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面