全國都來看！　台南公版直播教學有夠夯！

▲台南市教育局每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，獲得許多縣市教師和家長的好評與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在全國各級學校自5月19日全面停課之際，台南市教育局在中央宣布全面停課後，隨即推出1-9年級、5領域、3版本、每天71門課的公版直播教學課程，並招募110位優秀的領域輔導團專家教師，運用youtube平台，進行線上直播教學，推出後獲得許多縣市教師和家長好評肯定，每天上網瀏覽點閱觀看影片人次持續增加。

黃偉哲市長表示，學校停課，學生在家不能停學。教育局為了落實停課不停學的政策，在去年即啟動三種自主學習模式（三大出版社學習資源、遠距直播教學、微課程教學影片），其中以同步的遠距教學最能掌握學生學習狀況，並進行互動討論與回饋。今年因停課時間緊迫，有些教師尚未做好遠距教學準備，壓力不小。因此教育局隨即推出公版直播教學，以減輕教師遠距教學壓力、適切銜接學生停課前的課程進度，並確保學生停課不停學的品質。每天自9時起，上午3節（國語文、數學、英語文/生活）、下午2節（自然、社會）。

教育局鄭新輝局長表示，由於南市規劃的直播教學課程涵蓋面廣，適合不同年級學生在校學習的課程內容與教學進度，因此自推出後，引發各縣市教師、學生和家長很大的迴響，20、21日每天上網觀看直播教學的人數超過50萬；累計兩天的總瀏覽量高達402萬；71門課的點閱人次已超過142萬，連課後及假日都有人上網瀏覽直播後的教學影片。上網瀏覽的區域北部佔69％、中部14％、南部12％（含澎湖，台南因分流而有低估）、東部5％。為了避免網路塞車，資訊中心特別增設15台伺服器進行分流，也技巧性透過發送師生電子郵件直接連結影片的分流策略，讓每天的直播教學能夠順暢且快速。

110位熱情且專業的直播教師或校長，每天雖然只有一堂課，但抱著輸人不輸陣的精神，不僅課前要充分備課，課後也要檢討修正；直播時要注意表情、也要控制音量，因為看不到學生，為了要讓課程生動有趣，有的直播課還邀其他老師或學生一起上台唱雙簧作互動，真的很用心，也很辛苦。永康區勝利國小張維文校長、港尾國小李啟榮校長、土城國小張世昌校長、歸仁國中黃峻宏校長也率先投入國語文直播教學；大光國小汪明怡主任甚至透露，為了讓直播品質更好，他們每天都只睡4個小時。

直播2天點閱人次已破7萬的海佃國小沈佳霓老師表示，這次因疫情造成停課，可想見家長和老師的高焦慮，此時站出來當直播先鋒，把自己多年累積的教學能量貢獻出來，為其他老師爭取多一點準備時間，也讓孩子在家多一點陪伴，是我們的初心。

國小英語團領召呂翠鈴校長表示，接到公版直播教學的動員令後，隨即召開團員線上會議，由於英語課強調聽說互動，每節課會由協作教師引導聊天室學生正向互動、唱作俱佳的英語教學方式贏得家長好評，國中英語則由後壁國中高儷玲校長領軍。社會領域輔導團安排歷史、地理、公民分次上場，結合時事安排議題討論及思考。國小生活輔導團考慮小學低年級學生的學習需求及視力，安排的課程每天只有3節。永康國中負責3個年級的數學直播，巫佳錚老師的解題明快，很適合學生多次觀看。直播網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/

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