台南水情仍為減量供水橙燈　黃偉哲：請節約用水共度旱象難關

▲台南3座水庫之蓄水量合計僅剩6667萬噸，台南地區近期仍未有顯著降雨機率，水情日益嚴峻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路上傳出一張台南地區供五停二分區供水規劃資料，引起許多網友以及市民關注，特別是劃入供五停二地區的民眾，更是憂心停水造成生活上的影響，台南市水利局特地詢問自來水公司第六區管理處表示，分區供水僅為規畫方案，目前台南地區仍然維持減量供水橙燈。

最近網路上傳出一張台南地區供五停二分區供水規劃資料，引起許多網友以及市民關注。台灣自來水公司第六區管理處特別解釋，這是經濟部水利署預作規畫方案的資料，未來若中央災害應變中心調整台南市進入水情紅燈，就會啟動分區供水，但是目前台南市水情仍為減量供水橙燈，供水也穩定，提醒民眾不要轉傳造成誤解，市府也將持續了解台灣自來水公司妥善規劃。

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面對嚴峻水情，黃偉哲市長下達「多省水」、「多找水」、「多調水」抗旱策略，全力因應嚴峻旱象。其中，台南市安平、安南、官田、仁德、虎尾寮及柳營等6座水資中心每日提供放流水16800噸。同時，並設置取水點開放供機關民眾自由取用，可供不與人體接觸的生活次級用水、比如緊急消防用水、道路防塵、路樹澆灌等使用。

另外，安平水資源回收中心每日提供50噸再生水，可以供給洗車業者使用。同時，為了進一步最大化利用建築工地地下水，市府水利局已經於歸仁區達麗建設工地完成一組砂濾淨水設備，將工地地下水引入砂濾設備，淨水後每日可以提供400噸水，另一處位於南區水萍塭公園地下停車場工區，每天可以提供150噸水，取水地點可以在「台南水資源整合服務網」查詢，歡迎市民朋友多加利用。

黃偉哲市長提醒市民朋友，大家努力落實各項防疫措施的同時，也要關注水情持續嚴峻的事實，在日常生活中除了防疫用水外，務必要再加大節水力道，防疫與節水兼顧，期盼能共同度過此次旱象。

台南水庫蓄水量持續偏低，25日上午7時的即時水情，3座水庫之蓄水量萬噸分別為曾文水庫3038萬噸、烏山頭水庫2864萬噸、南化水庫765萬噸，3座水庫合計僅剩6667萬噸，台南地區近期仍未有顯著降雨機率，水情日益嚴峻。

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