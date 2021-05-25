林瑋豐操弄PTT「8天前有預言」　鄉民擠爆留言區：是未來人！

▲有「未來人」8天前就留言。（圖／翻攝自Facebook／眼球中央電視台）

記者曾筠淇／綜合報導

親綠寫手林瑋豐24日在臉書發文，指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，不料被鄉民抓包他是自導自演。由於林瑋豐目前也在眼球中央電視台任職寫手，因此事件爆發後，不少網友都轉往電視台粉專洗版，其中就有人注意到，居然有一則留言在一週前就指出林瑋豐似乎別有用心。

民進黨立委王定宇24日爆料，中國偽造疾管署「疾管家」對話，在PTT展開「認知作戰」。不過鄉民最後卻查出，整起事件其實是由親綠寫手林瑋豐一手操控。由於林瑋豐目前在眼球中央電視台任職寫手，因此就有不少鄉民紛紛轉往「眼球中央電視台」的粉專洗版。眼球中央電視台對此表示，林姓寫手的言行「不代表本頻道立場」。

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▲留言雖曾編輯過，但主旨差不多。（圖／翻攝自Facebook／眼球中央電視台）

事後，又有網友注意到，眼球中央電視台17日公告節目異動的貼文底下，居然有一則留言指出，「期待林瑋豐在家繼續寫出斷章取義的稿！加油。讓林家祖先看看子孫做的好事。」雖然該則留言曾編輯過，但編輯前內容也是直指林瑋豐別有用心。

許多網友也紛紛在該則留言底下朝聖，直呼「不來跟你致意說不過去，敬先知」、「來朝聖」、「發現未來人」、「提前6天就知道的時空旅人」、「真正的超前部署」、「真．校正回歸」、「大哥可以分享一下明天大樂透號碼嗎」、「有辦法跟你借時光機嗎」、「好強」、「大神！居然早已料到一週後的事」。

▼網友留言朝聖。（圖／翻攝自Facebook／眼球中央電視台）