碰完公物「很少人確實消毒」！他急籲6點從手防疫：我做1年了

▲疫情讓許多人都更注重手部衛生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土疫情嚴峻，大部分的人更加注重戴好口罩、勤洗手。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「大家有什麼日常手部衛生小秘訣？」說這一年他有在留意大家保持手部衛生的行為，但很可惜，很少看到碰過公共物品會消毒雙手的行人。他就列出6點維持手部衛生的小方法，說自己執行1年了，供大家參考。

這位網友文中表示，他在公共運輸或公共場合，很少看到碰過公共物品會消毒雙手的行人，「一百個人大概不到一個吧！」並說目前看到執行比較徹底的人，只有醫事人員「每個動作前後會確實消毒雙手」，和大企業的結帳收銀員「在幫人結帳的前後會碰一個酒精片，這應該是公司設的SOP。」

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原PO接著貼出6點，「分享給大家一些做法，我做一年了，是可以執行的。」首先是「1.隨身帶酒精瓶」，要注意的是，酒精瓶要固定放在某個口袋，接觸任何自己以外的東西用右手，接觸後用左手拿酒精瓶，噴灑右手後搓乾淨。

第2點「不觸摸臉部，或一直調整口罩」，如果真的要調整口罩，不要拿高風險的部位，或去碰很接近口鼻的地方，當然可以的話能不碰就不碰，最好一開始就確認有戴好。第3點「少吃會暴露在眾人口沫之下的東西」，包括共用醬料、自助式冰淇淋、開架式擺設的攤販。

第4點「衛生紙重複使用」，他表示自己過去為了節省，擦鼻涕的衛生紙都會折過再多擦兩次，「但是這可能將手部污染帶到口鼻間，建議只拿沒摸過的那面擦一次就丟棄。可以的話擦完用酒精消毒雙手，以免自己無症狀傳給家人。」

▲把手洗乾淨很基本，但很多人其實都沒有好好洗。（示意圖／記者周宸亘攝）

第5點「可以的話，不要用手直接拿東西吃，倒出來用碗筷吃」，如果東西不適合用碗筷吃，可以用防油紙或鋁箔紙包起來吃，「有的店家會附送防油紙、手套給消費者，沒有的話, 至少要用酒精搓乾淨，特別要留意指甲縫。」

最後第6點，「我有領足夠的現金，拿回家先靜置一個禮拜以上」，而且沒辦法用卡付錢的時候，他會付剛好的錢，不讓自己有碰到找零錢的機會，「以免找的錢汙染自己的錢包，成為破口。如果不小心還是拿了找錢，就會用酒精噴一噴，然後當作受汙染來處理。」

貼文一出，就有人也對手部衛生這點感到擔憂，「很多人上完廁所都不洗手，或是沒用泡泡隨便沖一下而已」、「洗手的方式也很重要，常常看到一堆跟烏鴉行水一樣，覺得有沾到水就好的人」、「推觀念，自己有些地方沒有確實做好，感謝～」、「就常洗手，不要摸自己。」

還有網友則是補充自己的做法，「自己做菜也會戴口罩保護家人」、「手搖飲不會邊走邊喝，或插著吸管邊走，一定在室內定點喝完清掉」、「沒人時才喝水吃東西。錢包、鑰匙、車票夾一使用就馬上用酒精消毒。出門上班時用酒精濕巾消毒1樓公用的公寓大門。搭大眾運輸工具要按下車鈴或握扶手前先噴酒精，下車後手再用酒精消毒一次。」