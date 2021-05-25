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聚餐可以少、享受不能少　開箱網友熱評台酒泡麵　「花雕雞、花雕酸菜、麻油雞」台味最對胃

▲▼（業配）台酒泡麵三款拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣菸酒以獨特酒香入菜的三款泡麵，已成為被網友推爆的神級霸主，非常時期在家中也能輕鬆享用一個人的大餐。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

台灣又可稱泡麵王國，泡麵口味多不勝數，社群網站上更是經常出現泡麵評比或開箱文，國外就曾有網紅評比世界泡麵，引發新聞熱議。身為泡麵王國子民的台灣人，輸人不輸陣，口味越台讓人越愛，網路上最受網友好評，且持續熱銷的神級泡麵，台灣菸酒公司推出的三款經典口味，「花雕雞麵」、「花雕酸菜牛肉麵」、「麻油雞麵」更是榮獲網友一致讚爆，「香到隔壁鄰居都來問我吃甚麼」、「午餐居然有同事來跟我搶泡麵吃！」

說到台酒這三款口味曾被網友譽為「神級泡麵」，曾在市場上造成轟動，甚至各通路賣到斷貨，熱銷程度如同在搶過年高鐵票，堪稱台灣泡麵史上的里程碑，除了道道皆是台灣人記憶中的家鄉味之外，精選在地紅標純米料理米酒與花雕酒入菜，濃郁香味撲鼻而來，酒香濃郁、口味醇厚，且獨特的細麵更是加分關鍵！口味獨特、料多實在的特點，迅速贏得台灣民眾好評，成為時不時就要來上一碗的「台式美味」。

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

▲花雕雞麵調理包誠意十足、加入花雕料理酒，酒香撲鼻引人垂涎。（圖／資料照，下同）

台酒花雕雞麵中的佐料包中有多顆枸杞，吃泡麵還能顧眼睛，撕開調理包後讓人感受到甚麼叫「誠意」，豐滿的雞肉塊不禁讓人懷疑是在吃泡麵還是麥克雞塊，細咬下還能感受到肉汁，包裹在濃郁的花雕酒湯頭中，交織成鮮與甜的口感，配上細軟卻又不失嚼勁的麵體，就如同食神經典台詞，「太好吃了！」

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

▲花雕酸菜牛肉麵多了獨有的酸菜香氣，令人難以抗拒。

花雕酸菜牛肉麵則是辦公室同事最愛，與花雕雞清爽口味不同，花雕酸菜牛肉麵則有豪邁之感，足足5、6塊牛肉豪氣盤據碗內，深褐濃郁的湯汁讓肉塊盡顯油亮，還沒泡入熱水就有想大快朵頤的衝動。蒸騰的熱水緩緩注入，獨有的酸菜香氣撲鼻而來，牛肉麵就是得配酸菜才能喚醒台灣人的靈魂，湯頭喝到最後一口依然飄散濃濃酸菜香，第一口到最後都是滿足，巧妙調和各種個性食材的則是靈魂花雕料酒，讓牛肉、酸菜、湯頭、麵體各自相得益彰，卻又不會過於突兀。

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

▲以經典紅標米酒搭配麻油湯頭，將道地的台灣味發揮得淋漓盡致。

麻油雞麵則是公認能穿過時光隧道的一碗麵，選用經典紅標純米料理米酒，香味飄散就像回到阿嬤灶腳偷吃東西的時光，隨包附上的薑更是提味關鍵，麻油煸香後直接刺激味蕾，等待泡好的三分鐘成為最難熬時刻，時不時想翻開碗蓋卻又怕讓美味打折，揪心又煎熬在掀開碗蓋得到釋放，湯頭尾韻回甘，將道地的台灣味發揮得淋漓盡致，配上雞肉塊及細緻麵體，不管何時來上一碗，都能慰藉心中懷念的媽媽味與口腹之慾。

▲▼台酒,泡麵,花雕雞,花雕酸菜牛肉,麻油雞。（圖／資料照）

數年前一推出就造成斷貨瘋搶熱潮，經典的滋味總能讓人勾起記憶中那股熟悉的味蕾記憶，台酒「花雕雞麵」、「花雕酸菜牛肉麵」、「麻油雞麵」不僅是經典台式美味，更是一個人在家中想要獨享美食的最好選擇，而台酒推出的其他美味像「紹興雪菜雞肉麵」、「三杯雞風味乾麵」、「酒燉排骨風味湯麵」、「漫煮食光-鹽麴芝麻拌麵」、「漫煮食光-紹興香蔥拌麵」等，提供民眾更多元選擇。

近期防疫升級，許多人紛紛取消外出行程，原本跟朋友約好的聚會也一一延期，在非常時期，便利性高的泡麵就成為忙碌生活與防疫日常中，療癒心靈的美食首選。聚餐可以少，享受可不能少，台酒三款經典泡麵各大連鎖超商、連鎖超市、全聯及量販店皆有販售，近期不想出門群聚，那就把各種口味一起囤貨囤起來，在家享受一個人的豐盛大餐吧！

台式神級美味由此去►https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplist.aspx?catid=24

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