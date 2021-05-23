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居家防疫！營養師揭密泡麵「熱量炸彈」排行榜：喝湯是地雷

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，賣場升起一波泡麵搶購潮。（圖／記者游宗樺攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增287例本土，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案，總共457例本土。由於台灣新冠肺炎疫情正處嚴峻期間，不少人已經開始實施遠距上班上課，而泡麵就是居家防疫中不可多得的美食，營養師高敏敏表示，有些泡麵一碗直接超過一天可以吃的鈉含量跟油脂，澱粉量超過一碗白飯，防疫在家也不要放飛了自我健康。

營養師高敏敏排列出20款熱門泡麵，並詳列了鈉含量、碳水化合物、蛋白質、脂肪及最重要的「熱量」，將這些指標綜合排序後，將20款泡麵分為碳水量≥一碗飯，油脂含量更超過每天可以吃的一半以上的紅燈區、碳水逼近1碗飯，鈉含量幾乎都超過一天可攝取的一半的黃燈區，以及最後澱粉量≒0.7碗飯，雖相較歸為綠燈區，但也不能放心大肆食用！鈉含量依舊很高的綠燈區。

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▲檢視一下你吃的是哪一款呢？（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲高敏敏列出20款熱門泡麵排行。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏也提供衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克（＝6克鹽），而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，仔細一看，很多泡麵的鈉含量居然超過2000mg，別想說宅在家水腫沒關係，對腎臟是很大的負擔。

最後，高敏敏也提供小撇步，擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點 降低鈉量；擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人：油包不放或放一半就好；常常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜 讓營養素更均衡 才不會讓身體處於發炎狀態 降低了自己寶貴的免疫力，湯沒喝光是好事 千萬不要覺得浪費。

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