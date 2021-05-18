2021台酒玉山陳高持續發光　奪SFWSC國際競賽多項金牌、雙金殊榮

圖、文／臺灣菸酒提供

曾經於總統副總統就職紀念酒成功席捲全台灣的玉山陳高，在今年甫公布的2021舊金山世界烈酒競賽(San Francisco World Spirits Competition, SFWSC)再創奪金紀錄，玉山高粱成功抱回2面雙金牌(Double Gold Medal)、4面金牌(Gold Medal)及6面銀牌(Silver Medal)。

舊金山世界烈酒大賽(SFWSC)於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具指標性與影響力的競賽之一，評比結果極具公信力，來自世界各地的酒款需先經評審盲飲，再進入綜合評比等層層關卡，最終優秀酒款得以脫穎而出；今年(2021)來自世界各地3,800多件作品參賽，台酒玉山高粱備受評審團激賞，以清香微帶窖香風味的「玉山台灣原窖12年陳高」、台灣清香風味的「玉山五八金」脫穎而出，榮獲雙金牌獎肯定。

台酒表示，除了長青款的經典高粱「玉山台灣高粱酒」、「玉山三年38度、58度高粱酒」、「玉山大曲」、「玉山台灣高粱酒六年陳高」等，自2017年參賽以來，連續5年持續發光，屢獲國際肯定；去年年底新推出的3支陳高-「玉山3、6、8年陳高」，首次參賽即贏得評審青睞，一舉奪金；得獎酒款聞之青梅、穀粱香、花蜜醬香氣息繚繞，對映沉穩醇厚陳酒香，香氣層次豐富，整體口感融合協調，非坊間高粱競品所能比擬。在一切講究速度與表象的年代，真正慢工出細活的事物特別珍貴！因此堅持「純糧固態發酵」、「厚工熟陳」的「玉山陳高」，能在競爭如此激烈的國際賽事下，大放異彩，可謂實至名歸。

不僅高粱酒表現亮眼，去年台酒新推出的手工精釀琴酒-「玉山極Craft」同樣傳回好消息，初試啼聲便獲得銅牌成績；選自花蓮紅葉部落的馬告、具台灣特色的甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，勾兌出極富台灣風味的「極-Craft琴酒」，見證台酒精釀烈酒工藝的國際實力，堪稱是台灣的驕傲！

台酒是台灣第一個產製高粱酒的公司，「玉山」品牌向來以扎實精湛的製酒工藝聞名，從培麴、三蒸三釀、甕藏熟陳至勾兌調和，堅持以最繁複的工法完成製酒工藝的每一步，加上北回歸線經過的海島氣候，背有阿里山、玉山山脈，得天獨厚的水質及風土環境，釀造獨具台灣風味的玉山高粱；今年(2021)適逢台酒120週年慶，將規畫推出限量年份原漿酒，值得行家酒迷們開箱品鑑，體驗台酒珍稀之作。

2021舊金山世界烈酒大賽 (San Francisco World Spirits Competition,SFWSC)獲獎名單：

雙金牌獎Double Gold 玉山台灣原窖十二年陳高(葫蘆瓶)

雙金牌獎Double Gold 玉山五八金高粱酒

金牌獎Gold Medal 玉山高粱酒三年陳高(可可金)

金牌獎Gold Medal 玉山高粱酒六年陳高(冰河銀)

金牌獎Gold Medal 玉山高粱酒八年陳高(深海藍)

金牌獎Gold Medal 玉山三年38度高粱酒

銀牌獎Silver Medal 玉山大曲

銀牌獎Silver Medal 玉山三年58度高粱酒

銀牌獎Silver Medal 玉山台灣高粱酒

銀牌獎Silver Medal 台酒玉山陳高12年甕藏(紅麒麟)

銀牌獎Silver Medal 玉山台灣原窖1950高粱酒(52%)

銀牌獎Silver Medal 玉山台灣高粱酒六年陳高禮盒

銅牌獎 Bronze Medal 玉山極Craft-琴酒