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統一肉燥麵拿第2名！泡麵網路10大聲量排名　韓國辛拉麵奪冠

▲你最愛的泡麵有在排行榜中嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃士原／台北報導

台灣一向有「泡麵王國」之稱，雖然最近快煮麵正夯，但泡麵方便特性仍有許多愛好者，Social Lab社群實驗室透過《OpView社群口碑資料庫》進行網路聲量調查，使用社群大數據語意分析技術，在超過10萬個網站頻道統計1月5日~4月5日相關討論，列出今年最新10大熱門泡麵排行，第1名由韓國農心辛拉麵奪得。

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▲韓國辛拉麵。（圖／資料照）

泡麵品項前十大聲量排名依序分別是韓國農心辛拉麵、統一肉燥麵、韓國火辣雞肉風味鐵板炒麵、味味A排骨雞麵、台酒花雕雞麵、維力炸醬麵、統一鮮蝦麵、統一肉骨茶麵、來一客鮮蝦魚板及台酒麻油雞麵。

奪得第一名的韓國農心辛拉麵是韓國經典泡麵，只要是泡麵控絕對都有吃過，彈牙麵條搭配微辣不辣的湯頭，擄獲一票台人心，尤其加上起司跟牛奶更對味，是不少網友力推的超讚吃法，一定要吃過一次。而同樣也是來自韓國的韓國火辣雞肉風味鐵板炒麵拿到第3名，香辣夠勁的麻辣口感讓喜愛辣味的老饕一口接一口。

▲統一肉燥麵是許多人從小吃到大的經典味道。（圖／資料照）

而台灣泡麵大廠統一，旗下的統一肉燥麵、統一鮮蝦麵、統一肉骨茶麵及來一客鮮蝦魚板分別拿到第2名、第7名、第8名及第9名，其中統一肉燥麵更是已經飄香50年的老味道，而來一客鮮蝦魚板在網路也有高人氣，還有人分享加入白飯變成海產粥的另類吃法。

▲維力炸醬麵的乾麵附湯、鹹香炸醬更勾起許多人的童年回憶。（圖／資料照）

至於拿到第4名的味味A排骨雞麵及第6名的維力炸醬麵許多人從小吃到大，也都是台灣泡麵四大天王之一，而維力炸醬麵的乾麵附湯、鹹香炸醬更勾起許多人的童年回憶，而且除了加蛋加青菜之外，還會加上泡菜跟起司。

▲台酒花雕雞麵。（圖／資料照）

台酒自從推出花雕雞麵一爆而紅之後，現在市面也許多產品，這次入榜的是花雕雞麵及麻油雞麵兩款，泡麵使用越陳越香的陳年花雕酒，它們在2015年首度開賣後就在網路上爆紅，甚至是一包難求，也讓泡麵成為台酒產品線之一，這幾年也持續推出新口味。

此外，泡麵特殊吃法排名上，網友最愛加上起司，其次分別是蝦條、龍蝦、蛤蜊等豪華海鮮，而牛奶、布丁及豆製品（豆干、豆皮、腐皮、腐竹）等分居第3名、第4名及第5名。

泡麵品項前十大聲量排名
第1名：韓國農心辛拉麵
第2名：統一肉燥麵
第3名：韓國火辣雞肉風味鐵板炒麵
第4名：味味A排骨雞麵
第5名：台酒花雕雞麵
第6名：維力炸醬麵
第7名：統一鮮蝦麵
第8名：統一肉骨茶麵
第9名：來一客鮮蝦魚板
第10名：台酒麻油雞麵

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