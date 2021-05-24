確診病患衝出隔離區咆哮！只因手機沒電　醫護心累：真的灰心

▲負壓隔離病房。（示意圖／彰化醫院提供）



記者顏如玉／綜合報導

全台確診病患持續增加，也讓醫療體系陷入緊繃，沒想到還是有病人「出來亂」，有網友23日在《Dcard》發文表示，有位確診病患因手機沒電就在病房內大吼，之後還「衝出隔離室」，嚇得護理師都來不及穿隔離衣就衝上去壓門，遇到這樣的狀況讓醫護人員灰心不已，期盼大家能多點尊重、一同挺過疫情。

原PO在《Dcard》中發文，表示自己是北部某醫院住院醫生，分享其他醫院同事遇到的工作狀況，有位確診病患住在單人隔離病房，因為手機沒電開始在病房內大吼大叫，但醫院遠不止他一位病患，哪有空為他處理手機，「沒想到、沒想到、沒想到！！他竟然衝出隔離室了！！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，護理師蕩然第一時間衝上去壓住外層的門，連隔離衣都來不急家，還是先選擇保病房裡其他病人的安全。那位病人就坐在病房跟走道間咆哮，吼到後來不出聲了，「我們大家不是慶幸他終於冷靜，而是開始擔心他會不會是昏倒或是出事了？需不需要著裝去急救，在這種節骨眼，我們還是選擇先照顧他的健康狀況。」

▲護理人員進入負壓隔離病房前，須先花6至7分鐘，層層穿上防護裝備。（圖／振興醫院提供）



最後出動了三位駐警、總醫師和護理師們全副武裝，終於把這位病人勸回病房，清潔阿姨則是穿上兔寶寶裝重新消毒整段染污區域，這一晚才逐漸安靜下來。

原PO坦言，遇到這樣的情況真的讓人灰心不已，台灣醫療便宜到廉價的程度已經是全球有目共睹的德政，但不代表在醫院就可以為所欲為，不代表住單人隔離套房就、盡力安排檢查和治療都是理所當然。

「醫護人員也是人，我們也有想保護的家人、愛人。」原PO說，因此也呼籲大家疫情之下應該一起對抗病毒而不是彼此，成為共同抗疫的最好夥伴。該文一出也引發網友討論，怒批「台灣人品行越來越差」、「這種直接放棄治療吧」、「一堆自以為有繳健保費為所欲為的刁民」，也有不少網友遞上鼓勵，「醫護人員真的辛苦了。」

