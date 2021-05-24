傳北捷清潔員、保全確診！與旅客有直接接觸　北捷低調喊：由中央公布





▲台北捷運公司被爆第二波疫情，清潔人員和保全確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司日前爆出有3人確診，24日再度傳出第二波感染，這次包括清潔人員、保全都確診，然而北捷卻對內部下封口令。針對該項消息，台北捷運公司仍然低調表示，相關疫調都要由中央流行疫情指揮中心公布，目前營運正常。

有讀者20日向《ETtoday新聞雲》爆料，台北捷運公司出現確診者；而當天下午指揮中心也證實，確實是3名內勤人員，已匡列13人進行居家隔離，並安排採檢，非密切接觸者員工雖無需隔離，但要求加強職場健康監測。

不過，台北捷運公司24日又被爆出，內部出現第二波疫情，是和旅客有直接接觸的清潔人員、保全人員，然而北捷卻不準他們對外宣揚、下封口令。

對此，台北捷運公司僅低調回應，目前營運正常，相關疫情由防疫指揮中心公布為準。

台北捷運公司指出，因應疫情發展，台北捷運為預防有人員確診、隔離及自主管理，並且降低影響營運風險，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤；行政人員則已經異地辦公，依照業務支援性質分散於不同建物。相關主管視訊設備均已設置完成，隨時透過視訊會議，確保業務不受疫情影響，持續順利推動。

台北捷運公司表示，北捷第一線員工包含站務、司機員、清潔及保全，雖非屬疫苗施打優先順序人員，但已鼓勵同仁接種，並已宣導同仁加強個人健康管理及勤洗手，並實施人員分組輪班及異地辦公，維持系統正常運作。