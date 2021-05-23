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「我會送你口罩跟漢堡！」連千毅轟酸民　力挺陳時中：一肩扛起

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃可昀／綜合報導

國內疫情升溫，接連多日的破百確診讓民眾相當緊張，指揮官陳時中的決策受全國人民關注，外界有稱讚當然也有許多批評、質疑的聲音。直播主連千毅今日PO文表示，像陳時中這種堅守崗位、盡忠職守的人不多了，請人民不要再苛責，否則「我會送你口罩跟漢堡」。

連千毅今日在臉書PO感性文，他認為國外因為新冠肺炎而喪命的不計其數，「他（陳時中）替台灣守護了一年多！已經難能可貴」，先前母親離世時，陳時中也因為守著疫情，而沒去告別式見母親最後一面，「這樣為國家付出的情操，誰幹得來！」

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對於外界的質疑聲浪，連千毅替陳時中抱屈，「今天換位思考，批評他的人，可以來坐坐看他的位置，看看一夜白髮的壓力是如何造成的。」他也大讚陳時中一肩扛起責任，堅守崗位到任務完成的精神，而不是選擇下台，丟給其他官員善後。

網友留言，「守了這麼久卻敗在自家人的3+11」、「防疫本來就是全民運動，如果再不團結，只怪東怪西，那很快我們就會像其他國家一樣崩潰」、「他在這個職位他就要有足夠的抗壓能力」、「雖然他有些時候的決策我也不喜歡，但是戰前換將只會更慘，我也希望他能夠加油、堅持。」

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