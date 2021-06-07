計程車豪爽打折「謝疫苗恩情」　在台日本人哭爆：買水果也受招待

▲答謝日本支援疫苗，台北101在4日秀出感謝字幕。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情爆發，每天都新增超過百例確診，日本政府捐贈部分疫苗幫助抗疫，讓台灣民眾感動不已，紛紛用自己的方式「報答」。知名部落客Choyce今（7）日就在粉絲專頁貼文，說她有位在台灣工作的日本好友就被報恩，讓對方感動得說不出話來，「謝謝台灣朋友善待在台日本人，這是最美的風景。」

Choyce在粉絲專頁《Choyce寫育兒、旅行與生活》貼出一篇「覺得幸福」的心情文，「在台灣工作的日本好友，居然遇到這種事？」文中寫下2位在台灣工作的日本友人的故事，首先是豐田先生，「搭計程車跳表160元，日本豐田先生拿出200元，司機退回100元。」

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豐田先生充滿疑惑「為什麼？」司機大哥則是豪爽笑回「謝謝日本！」接著是安田先生，「安田先生在住家附近水果店購物，結帳時老闆多放一顆芒果」，安田先生也充滿疑惑「為什麼？」水果店老闆一樣笑回「謝謝日本！」

「台灣人的友愛，日本朋友都感動得說不出話來！」Choyce就忍不住大讚，台灣人善待在台灣的日本人，這就是最美的風景。貼文一出，馬上引發熱烈討論，「感動！台灣人好棒！也值得更好的對待」、「這幾天怎麼有這麼多令人感動的事啊！讓人哭不完」、「善的循環」、「我看到日本疫苗到的時候也是眼眶含淚啊！」