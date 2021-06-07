台灣抗疫節節敗退！醫點名「2大根本問題」：要做好半年不出門準備

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣先後獲得日本及美國贈送共199萬劑疫苗，穩定台灣民心士氣，但新加坡防疫醫師林韋地認為，防疫終究還是內政事務，即使美日再熱心幫忙，也無法接管台灣的防疫作戰。他也點出台灣防疫節節敗退的2大根本問題，「如果可以的話，真的就不要出門了，特別是老人家，而且可能要做好半年不出門的準備」。

長期關注台灣疫情的新加坡防疫醫師林韋地昨深夜在臉書發文，直指台灣還有很多問題迫切需要解決，首先是「指揮體系的問題」，在重大災難時，是允許總統頒布緊急命令，由中央全面接管，「中央該做什麼，地方該做什麼，權責到哪裡，都是中央說了算，所以最大的責任還是在中央」。

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再來，林韋地再指中央的問題有2個，其一為「指揮層級不足」，在重大災難要救災，醫療專業只占一部分，有很大的能量與醫學無關，而這次的災難比921地震還慘烈，地震當時奪走2400多人的性命，但按目前疫情發展，「死亡人數肯定會超過」，而政府還是沒有警覺，也未提醒國民，現在和未來的傷亡人數，「不是指揮中心的層級可以負責的」。

▲林韋地質疑，許多個案死亡後才確診，顯示出篩檢量不足的問題。

林韋地接著說，其二則是醫療專業內，「疾管局（應為署）」也一直在犯錯，痛批從疫情判斷、臨床指引、公共諮詢及病人教育，很多細節都是失誤。最糟糕的是，一直沒有提醒公眾病毒的危險性，認為65歲以下無慢性病者休息幾天就會好，結果導致延誤治療，直到近日才收緊指引，此舉只會塞爆急診。

林韋地直言，造成台灣防疫節節敗退的根本原因，政府只願意做到70分，剩下的訴諸人民，「問題是真正的現實是，貧富是一個問題，資訊不對等是另一個問題。」並非所有人都會看總統臉書、新聞或是記者會，然後這些中下階級或移工就會被指責、仇恨和歧視，「所以政府沒有防疫做到一百分，其實是在分化你的人民。」

▲醫師呼籲大家真的不要出門，尤其是老年人「要做好半年不出門的準備」。

林韋地分析昨日36名死亡個案，有6人死後才確診，顯示篩檢量不足，未被及時診斷。他悲觀地說，真的寫不出什麼正面消息，只能建議大家，若可以的話真的不要出門，「特別是老人家，而且可能要做好半年不出門的準備」。年輕人若不得已出門工作，最好與長輩分住，且日常用品和食物建議宅配或外送，才最安全。