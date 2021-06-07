　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣抗疫節節敗退！醫點名「2大根本問題」：要做好半年不出門準備

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣先後獲得日本及美國贈送共199萬劑疫苗，穩定台灣民心士氣，但新加坡防疫醫師林韋地認為，防疫終究還是內政事務，即使美日再熱心幫忙，也無法接管台灣的防疫作戰。他也點出台灣防疫節節敗退的2大根本問題，「如果可以的話，真的就不要出門了，特別是老人家，而且可能要做好半年不出門的準備」。

長期關注台灣疫情的新加坡防疫醫師林韋地昨深夜在臉書發文，直指台灣還有很多問題迫切需要解決，首先是「指揮體系的問題」，在重大災難時，是允許總統頒布緊急命令，由中央全面接管，「中央該做什麼，地方該做什麼，權責到哪裡，都是中央說了算，所以最大的責任還是在中央」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來，林韋地再指中央的問題有2個，其一為「指揮層級不足」，在重大災難要救災，醫療專業只占一部分，有很大的能量與醫學無關，而這次的災難比921地震還慘烈，地震當時奪走2400多人的性命，但按目前疫情發展，「死亡人數肯定會超過」，而政府還是沒有警覺，也未提醒國民，現在和未來的傷亡人數，「不是指揮中心的層級可以負責的」。

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲林韋地質疑，許多個案死亡後才確診，顯示出篩檢量不足的問題。

林韋地接著說，其二則是醫療專業內，「疾管局（應為署）」也一直在犯錯，痛批從疫情判斷、臨床指引、公共諮詢及病人教育，很多細節都是失誤。最糟糕的是，一直沒有提醒公眾病毒的危險性，認為65歲以下無慢性病者休息幾天就會好，結果導致延誤治療，直到近日才收緊指引，此舉只會塞爆急診。

林韋地直言，造成台灣防疫節節敗退的根本原因，政府只願意做到70分，剩下的訴諸人民，「問題是真正的現實是，貧富是一個問題，資訊不對等是另一個問題。」並非所有人都會看總統臉書、新聞或是記者會，然後這些中下階級或移工就會被指責、仇恨和歧視，「所以政府沒有防疫做到一百分，其實是在分化你的人民。」

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置忠孝院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師呼籲大家真的不要出門，尤其是老年人「要做好半年不出門的準備」。

林韋地分析昨日36名死亡個案，有6人死後才確診，顯示篩檢量不足，未被及時診斷。他悲觀地說，真的寫不出什麼正面消息，只能建議大家，若可以的話真的不要出門，「特別是老人家，而且可能要做好半年不出門的準備」。年輕人若不得已出門工作，最好與長輩分住，且日常用品和食物建議宅配或外送，才最安全。

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

全民打疫苗不能選廠牌？陳時中正面回應「現在只有AZ，沒得選」

美國贈台75萬劑疫苗掀「陰謀論」！藥師揭疑點：軍機載走什麼？

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

全民打疫苗不能選廠牌？陳時中正面回應「現在只有AZ，沒得選」

美國贈台75萬劑疫苗掀「陰謀論」！藥師揭疑點：軍機載走什麼？

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

《德州電鋸殺人狂》女星確診新冠肺炎　年僅29歲病逝！

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

日月潭碼頭假日塞爆！停車場全滿

教育部宣布：全國各級學校停課延長至7／2

釋昭慧批名嘴只敢罵台灣政府：如此偽善

快訊／凌晨1點排申請紓困　網塞爆

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士換QR Code

「第二波疫情正在退燒」　醫：新增確診一定繼續降

館長公布柯P防疫成績單！網：那個男人回來惹

更多熱門

相關新聞

通化街夜市超冷清　她整晚0收入：政府能不能幫我們啊

通化街夜市超冷清　她整晚0收入：政府能不能幫我們啊

本土疫情嚴峻，人滿為患的市場、夜市恐成防疫破口。經濟部常務次長林全能宣布，加強傳統市集、夜市人流管制5大最新措施。6日晚間直擊台北市臨江街夜市，現場十分冷清，一名攤商老闆娘整晚零收入，無奈吐苦水。

端午連假訂位全滿　離島人怕爆

端午連假訂位全滿　離島人怕爆

自營紓困等候時間縮為1小時！　勞動部：「排隊功能」告知可登錄時間

自營紓困等候時間縮為1小時！　勞動部：「排隊功能」告知可登錄時間

確診女移工躲龜山！鄭文燦：沒在桃園趴趴走

確診女移工躲龜山！鄭文燦：沒在桃園趴趴走

水果盤商家族12人康復出院　長子：別再獵巫

水果盤商家族12人康復出院　長子：別再獵巫

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染林韋地抗疫中央政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面