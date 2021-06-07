直擊臨江街夜市超冷清　她「整晚0收入」：政府能不能幫我們啊

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情嚴峻，人滿為患的市場、夜市恐成防疫破口。經濟部常務次長林全能宣布，加強傳統市集、夜市人流管制5大最新措施。6日晚間直擊台北市臨江街夜市，現場十分冷清，一名攤商老闆娘整晚零收入，無奈吐苦水。對此，傳統市集、夜市攤商若符合條件，可跟政府申請紓困金。經濟部也推出一張圖表，讓業者了解如何申請。

老闆娘對《東森新聞》說，她是賣襯衫和衣服，但因下雨天加上疫情影響，生意不好，平常一天可賣10多條領帶，但晚上一條都沒賣掉；以往夜市人很多，現在都沒半個人，從通化街可直接看到基隆路。

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▲▼臨江街夜市超冷清，攤販無奈吐苦水。（圖／東森新聞）

老闆娘無奈表示，「政府能不能幫助我們啊」，生意不能做，但還是要吃飯，現在有賣到就好，沒賣到就算了，就是要苦撐，其他攤商已經有好幾間關門了。

林全能5日表示，疫情現在還是相當嚴峻，根本沒有條件放鬆，因此擬定傳統市場、夜市人流管制5大強化措施，包括「擴大管制至周邊攤販」，明定核心營業時間、管制路段、場內場外都管理；「地方政府督導推動」限制1小時時間，消費而不逗留，避免群聚；「管制出入口」採容留人數、落實實聯制、維持社交距離，得臨時阻隔通行等。

▼傳統市集、夜市加強人流管制5大措施。(圖／指揮中心提供)

▼傳統市集、夜市攤商可跟政府申請紓困金。（點圖可放大／經濟部）

