內用禁令一出！工人路邊吃飯挨罵「像過街老鼠」　3口吞飯糰爆鼻酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台進入三級防疫警戒後，各縣市陸續宣布，餐飲業全面禁止內用。消息一出，網上就有不少工人吐苦水，有師傅在路邊吃飯遭斥責，也有人感嘆，超商不能內用了，現在也不知能上哪吃，感覺吃個飯就像過街老鼠一樣。

一名網友日前在「爆怨2公社」表示，看到有名工人滿臉通紅、汗水淋漓，在路旁拉下口罩吃飯糰，看樣子可能是工作告一段落了，結果有位年輕男經過，立刻出言吐槽，「現在疫情那麼嚴重，還不戴好口罩，等到不可收拾的時候，就是你們這種人害的。」

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當時該名工人並沒有反駁，只是急忙將飯糰分2、3口吞下肚，灌了一大口水後，就默默地準備離開，目睹全程的他不禁鼻酸，剛好手上有剛買的2、3罐飲料，便全送給對方，「看他那麼辛苦又無法好好休息，對他說聲辛苦了，覺得沒這麼做的話，離開後心裡會不大舒服。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，也有工人在網上抱怨，他們都在外面工作，沒有辦公室，更不可能帶回家吃，平常就是窩在超商用餐，如今內用禁令一出，讓他不知如何是好，甚至有種「吃飯像過街老鼠」的無奈感。

事實上，先前指揮中心就曾對此做出回應，表示工地工人是可以在戶外，保持社交距離吃飯、喝水的，畢竟這是基本的生活所需，而且要找到適當的地點用餐，也不是件容易的事，但其餘時間都須戴上口罩。