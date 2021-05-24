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世界衛生大會開幕　疫情獨立調查小組報告竟稱「中國台灣」

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲今年世界衛生大會（WHA）台灣仍被拒於門外。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦23日專電

世衛大會明天開幕，由世衛組織成立的疫情應對獨立小組調查報告受矚，報告證實台灣早期注意到疫情並聯繫世衛組織，但此獨立小組卻以「中國台灣」不當稱呼台灣。

第74屆世界衛生大會（WHA）自5月24日至6月1日以視訊方式舉行，大會將檢視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）應對，其中受矚目的是「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）提出的最終報告，檢視疫情如何演變成全球大流行以及提出建議避免再度發生。

根據報告，調查小組認為這原本是一場可避免的災難，但防範和應對鏈的每一環節都存在缺陷，包括世界未做好防範、監測及警報系統太慢、無力、世界衛生組織權能不足，應對措施加劇不平等現象及缺乏全球性的政治領導。

其中針對監測系統調查，報告提到12月31日上午，中國新浪財經報導武漢市衛生健康委員會印發的一份通知。包括「中國台灣」疾病管制署在內的數個疾病監測系統注意到報導，並透過「國際衛生條例」報告系統透過電子郵件與世界衛生組織（WHO）聯繫，要求提供進一步訊息。

WHA去年5月決議要求WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）檢視世衛協調國際應對COVID-19進行獨立和全面評估，譚德塞邀請紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統強森瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導獨立小組。

獨立小組由10餘名國際人士組成，中國傳染病專家鍾南山為成員之一 。

這份報告認為，疫情爆發後依「國際衛生條例」的正式通報和WHO宣布成為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）速度太慢，無法快速採取必要預防措施應對快速擴散的病毒，浪費寶貴時間。且太多國家「靜觀其變」，假如當初採取積極的防疫戰略，這場全球大流行是有可能避免的。

報告表述立場與WHO相同，譚德塞今年3月曾表示，世衛2020年1月30日宣布PHEIC後，一些國家仍沒意識到病毒帶來的風險，當時中國以外地區的確診例不到100例，也無人病故。指「有些國家對世衛發布的警告採取了行動，而另一些國家卻反應遲鈍」。

此外，報告指WHO奮力為各國提供建議、指導和支持，但會員國並未賦予世衛履行職責所需的必要權能。但調查小組也呼籲WHO必須提升獨立性，要求高層職務聘用需去除政治化，以及改革秘書長任期，自一任5年可連任一次，改為一任7年不可連任，但由於WHO明年就要改選秘書長，任期改革可能往後才加以討論修改。

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