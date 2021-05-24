高官害玉山大火　陳吉仲重話「提告求償」：一定追究到底

▲玉山大火延燒數日，林管員見雨救火開心。（圖／嘉義林管處提供）



文／中央社

玉山近日因登山客炊煮失火導致森林火災，農委會主委陳吉仲22日說，今年已有60起森林火災，其中98.1%是人為因素引起，重傷台灣國土及珍貴森林，將對肇事者提告求償。

玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，火勢延燒面積高達65公頃，陳吉仲22日在臉書貼文指出，肇事者的行為，已經觸犯森林法第53條的公訴罪，要負刑事責任，保七總隊已經偵訊並移送地檢署由檢察官追訴。

陳吉仲也說，將在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒。

▲林管員幫救火，工具都壞了。（圖／嘉義林管處提供）



陳吉仲表示，根據統計，今年已經發生60起森林火災，其中98.1%是人為因素引起，原因包括亂丟菸蒂、燃燒冥紙、燃放爆竹、燃燒雜草或垃圾等，加上今年乾旱，因此稍有不慎就可能引起火災。

陳吉仲說，森林火災的預防除了林地監測外，還包括事先移除高風險地區的可能燃料、加強林地巡視、強化防火宣導等，各林區管理處也針對高風險地區架設火煙動態偵測系統，搭配部落及社區通報，以及24小時開設的森林火災應變小組，及時發現林火、動員搶救。

陳吉仲也強調，防範森林火災，只靠官方的預防並不夠，還有賴每名入山者注意自己的行為，行為不當引發森林火災，不論是什麼身分，絕對都會一視同仁嚴懲不貸。

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