中華郵政快捷收發股外勤今確診　累積4員工、1外包人員染疫

記者賴文萱／台北報導

中華郵政已有6名員工與外包人員確診或快篩陽性，其中，3名確診者為總公司內勤、郵件處理中心及漢中街郵局窗口人員。今（24）日再增加一名快篩陽性的台北郵局快捷股外勤郵務士確診，目前一共累積4名員工、1名外包人員確診，另還有一名金南郵局窗口員工等待PCR採檢結果出爐。

▲中華郵政目前已累積5員工、1外包人員確診或快篩陽性。（圖／記者姜國輝攝）



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中華郵政先前有一名台北快捷股外勤人員快篩陽性，據了解，今天已通知PCR檢測確診。累計至今已有6名員工及外包人員確診或快篩陽性，已確診部分為總公司內勤1名、郵件處理中心1名、漢中街郵局窗口1名及台北快捷股外勤1名，另還有信義投遞股外包人員1名。至於台北金南郵局窗口人員目前仍僅是快篩陽性，還在等待PCR採驗結果出爐。

在這些確診員工中，基層最擔心漢中街郵局窗口這一案，據了解，這名人員平常生活單純，但因工作曾接觸過確診民眾，因此被通知需居家隔離，在隔離期間有出現發燒等症狀，進行採檢後確認染疫。

一名基層員工表示，到現在漢中街郵局仍持續營業，但大家都很擔心隱藏的風險，因為物品上面的接觸都有很多，同事間的單據、金錢往來都會有風險，認為應該要比照去年高雄小港郵局有人員曾接觸確診個案，停業14天。

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