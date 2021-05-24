就是不戴口罩！北市男跑給警追摔一跤...母親求情他還是拒戴

▲台北市保安大隊警員盤查一名習慣不戴口罩男子，經勸導不聽只好製單開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情盛行（COVID-19）台北市中山區天祥路一帶有一無業男子經常未依防疫規定不戴口罩，經過民眾勸導無法改善，附近居民人心惶惶，23日上午無罩男又未戴口罩出門，遭遇台北市保安大隊第一中隊巡邏警網，該男心虛擔心遭到開罰，看到警員下車就立即逃跑，卻不甚被鐵鍊絆倒，警方要求他戴上口罩遭拒，依法蒐證開罰。

▲台北市保安大隊警員盤查一名習慣不戴口罩男子，經勸導不聽只好製單開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

北市保安警察大隊第一中隊小隊長柳宏義、警員趙瑩昌及林明輝等3人，於5月23日上午9時許，在巡邏途經中山區天祥路60巷口，發現有一民眾未戴口罩步行在人群中，違反傳染病防治法三級警戒期間外出時應配戴口罩之規定。

柳小隊長見狀便下車欲向該民做勸導，無奈該無罩男看到警察後，竟神色慌張拔腿狂奔，隨後卻因驚慌腿軟而不慎倒地，警方見狀立即趨前關心，並告知三級警戒防疫規定，外出時應戴口罩，經警方委婉勸說再三告知，但無罩男仍不願配合，員警立即依法製單開罰。

警方調查，該名無罩男本身就住在天祥路一帶，在疫情期間經常外出均未配戴口罩，鄰里民眾早已議論紛紛相當不滿，23日上午，無罩男又未戴口罩出門，經過天祥路60巷6號時，適逢保安大隊第一中隊的巡邏車路過，無罩男見到員警下車後轉身就跑。

無罩男逃離現場規避查緝，卻遇到趙姓員警從反方向包圍，逃跑時自己腿軟遭鐵鍊絆倒，柳小隊長與趙姓員警也隨後趕到。警方勸導無罩男，他母親拿來口罩希望他戴上，也拜託在場警員網開一面，但該男仍不願配合，警方只好按照防疫規定依法開罰。

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