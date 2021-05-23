　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石門水庫蓄水量跌破1成！　桃園265家加油站24日起暫停洗車

▲桃園265家加油站5/24起暫停洗車。（圖／市府提供）

▲市府會議針對石門水庫蓄水量不斷下滑，提出討論。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

石門水庫蓄水率跌破1成，且5、6月下雨情勢仍不明朗，桃園市政府持續執行調度、備援及節水等各項措施並表示，目前桃園市營業中加油站有265家，為加強節水，已先協調桃園市加油站公會，加油站附屬洗車業務明(24日)起，暫停洗車服務，共體時艱，共同努力度過缺水危機。

桃園加油站商業同業公會理事長陳上泉表示，將配合桃園市政府政策，共同節約用水，將請各會員加油站附屬洗車業務暫停洗車，也呼籲桃園洗車業共同抗旱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市府經發局長郭裕信說明，因梅雨降雨情形不如預期，石門水庫水位持續下降，感謝桃園市各加油站先暫停洗車服務，也呼籲桃園市洗車業者與市民共體時艱，加強節約用水，減少水資源浪費，共同努力度過缺水危機。另因應新型冠狀肺炎疫情，仍提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穩定。

桃園市自5月21日開始，由減壓供水黃燈，調整為減量供水橙燈，每月用水超過1,000度以上的工業用戶節水率為13%，非工業用水戶則須節水20%。為加強節水率及防疫，5月14日起至6月8日，市立游泳池、各運動中心及學校游泳池已停止營運。

▶一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元　大空間好舒服

ET快訊
快訊／玉山銀三重分行1員工確診！　金融業第17人染疫
獨／鈕承澤開敞篷車現身　停攤商「頭整個在外面」沒戴口罩
又有梅雨鋒面　明晚起濕3天「降雨熱區」出爐
新北改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　無名英雄已送42趟28
快訊／衛福部也確診！「有人員無症狀染疫」
快訊／振興「急診護理師」染疫！　院方證實：全面清消中
「無罩女」上街亂吼！失控畫面曝　聽到一句話秒閉嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

突然出現5例校正回歸？台中市府解釋：確認含在22日11例中

新北改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　無名英雄已送42趟285人

快訊／衛福部也確診！食藥署長吳秀梅證實「有人員無症狀染疫」

快訊／振興「急診護理師」染疫！　院方證實：全面清消中

台南2確診者曾群聚泡茶「1人去過大潤發」　處理員警也被隔離

直擊合歡山現況！客運一天只載到3名遊客　口罩成基本配備

刑事局三個外勤大隊共用同樓層浴室　居家隔離7人27人須快篩

開心雨來了！高雄山區大雷雨　茂林區累積雨量近百毫米　

全台17座機場今天同步大消毒　王國材令各港埠明起比照辦理

快訊／離島第一槍！縣府宣布飛抵金門機場一律快篩　24日起實施

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

突然出現5例校正回歸？台中市府解釋：確認含在22日11例中

新北改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　無名英雄已送42趟285人

快訊／衛福部也確診！食藥署長吳秀梅證實「有人員無症狀染疫」

快訊／振興「急診護理師」染疫！　院方證實：全面清消中

台南2確診者曾群聚泡茶「1人去過大潤發」　處理員警也被隔離

直擊合歡山現況！客運一天只載到3名遊客　口罩成基本配備

刑事局三個外勤大隊共用同樓層浴室　居家隔離7人27人須快篩

開心雨來了！高雄山區大雷雨　茂林區累積雨量近百毫米　

全台17座機場今天同步大消毒　王國材令各港埠明起比照辦理

快訊／離島第一槍！縣府宣布飛抵金門機場一律快篩　24日起實施

再傳故障！大林1號機跳機　台電：不影響供電

不斷更新／金融業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

共軍派運8反潛機、運8遠干機侵擾我ADIZ　空軍升空驅離

快訊／玉山銀三重區1內勤確診！　金融業第17人染疫

快訊／大林電廠1號燃煤機組「跳機」　台電：搶修中

獨／鈕承澤開敞篷車現身士林區　停攤商「頭整個在外面」沒戴口罩

看房半年！下斡旋前…男友反悔了「只是練習」　單親媽傻眼揭對話

網美臉書賣快篩試劑「現省8萬」：不用去人擠人　最高恐罰100萬！

桃園確診婦「失聯4小時」 衛生局會同警消找到了　疫調足跡調查中

于美人親解「校正回歸」！收超多私訊…勸中央：以後就實話直說

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

桃園+23足跡曝！多家全聯、家樂福、電競旅館都入列

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

確診者猝死家中原因曝！重症醫驚揭「恐怖缺氧真相」

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

今確診+校正回歸「共457例本土」　新北市215例最多！

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

防疫模範生！民眾倒垃圾「素質高出奇觀」

即／基隆公布6例足跡　25歲男KTV夜唱5小時

更多熱門

相關新聞

桃園驚喜大雨夜　石門水庫集水區雨量竟爆零

桃園驚喜大雨夜　石門水庫集水區雨量竟爆零

桃園市21日深夜降下大雨且持續約1個小時，全市平地多處積水，也讓市民鬆了一口氣，終於下雨了！但石門水庫所在的上游地區降雨量為零，桃園市觀旅局即時影線顯示，石門水庫水壩根本未下雨，根據石門水庫及時水情顯示，有效蓄水量已跌破2000萬噸約1991.02萬公噸，有效蓄水量也跌配10%為9.8%，預測供水天數僅剩15天，水情進入紅燈恐難避免。

石門水庫蓄水率僅剩9.8%！水情恐亮紅燈

石門水庫蓄水率僅剩9.8%！水情恐亮紅燈

石門水庫蓄水剩11.7%！　只能撐21天

石門水庫蓄水剩11.7%！　只能撐21天

石門水庫只夠供水21天　鄭文燦：桃園應改列橙燈

石門水庫只夠供水21天　鄭文燦：桃園應改列橙燈

「別拿塑膠袋裝油」美車主搶囤油

「別拿塑膠袋裝油」美車主搶囤油

關鍵字：

石門水庫蓄水量加油站暫停洗車

讀者迴響

熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

馬俊麟、張家瑋被目擊現林口摩鐵

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

台劇火警戲來真的　消防員全待命

疫情爆炸！唐綺陽警告還有下一波

桃園+23足跡曝！多家全聯、家樂福、電競旅館都入列

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面