石門水庫蓄水量跌破1成！　桃園265家加油站24日起暫停洗車

▲市府會議針對石門水庫蓄水量不斷下滑，提出討論。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

石門水庫蓄水率跌破1成，且5、6月下雨情勢仍不明朗，桃園市政府持續執行調度、備援及節水等各項措施並表示，目前桃園市營業中加油站有265家，為加強節水，已先協調桃園市加油站公會，加油站附屬洗車業務明(24日)起，暫停洗車服務，共體時艱，共同努力度過缺水危機。

桃園加油站商業同業公會理事長陳上泉表示，將配合桃園市政府政策，共同節約用水，將請各會員加油站附屬洗車業務暫停洗車，也呼籲桃園洗車業共同抗旱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市府經發局長郭裕信說明，因梅雨降雨情形不如預期，石門水庫水位持續下降，感謝桃園市各加油站先暫停洗車服務，也呼籲桃園市洗車業者與市民共體時艱，加強節約用水，減少水資源浪費，共同努力度過缺水危機。另因應新型冠狀肺炎疫情，仍提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穩定。

桃園市自5月21日開始，由減壓供水黃燈，調整為減量供水橙燈，每月用水超過1,000度以上的工業用戶節水率為13%，非工業用水戶則須節水20%。為加強節水率及防疫，5月14日起至6月8日，市立游泳池、各運動中心及學校游泳池已停止營運。

▶一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元 大空間好舒服