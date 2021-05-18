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石門水庫蓄水剩12.2%！只夠供水21天　鄭文燦：桃園應改列橙燈

▲桃園市長鄭文燦18日指出，鑒於水情不佳，石門水庫蓄水量僅剩12.2%，桃園市進入橙燈勢在必行，建請中央盡快將桃園改為橙色燈號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦18日指出，鑒於水情不佳，石門水庫蓄水量僅剩12.2%，桃園市進入橙燈勢在必行，建請中央盡快將桃園改為橙色燈號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對石門水庫蓄水量直直落，梅雨仍姍姍來遲，桃園市長鄭文燦18日受訪時表示，石門水庫從2016年水位在40%的時候，就已進行2階段供水，台灣從去年的10月開始抗旱，至今石門水庫蓄水量由40%降至12.2%，現在仍未見梅雨發生，中央應盡快讓桃園進入水情橙色燈號，桃園調度、備援與節水要同時併行。

根據經濟部水利署水庫即時水情資訊，石門水庫在5月18日下午1時許，有效蓄水量僅剩12.2%，約2482.52萬噸，預測剩餘供水天數僅剩21天。

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鄭文燦指出，目前整個板新水廠已經改用翡翠水庫的水源，從板新系統與三峽河，一天約調度約22萬噸的水源至桃園大湳水廠，希望水利署與台水公司要增加支援桃園水量。

▲石門水庫蓄水量直直落，水庫區蓄水區裸露部分越來越明顯。（圖／翻攝自觀旅局石門水庫即時影像）

▲石門水庫蓄水量直直落，水庫區蓄水區裸露部分越來越明顯。（圖／翻攝自觀旅局石門水庫即時影像）

此外，桃園市其他備援如工地水源、河川水源、埤塘水源、地下水、放流水等，這些水源市府也都需做充分規劃利用，這部分實過去已經請各用水大戶，完成所能夠改用地下水的配套方案，如冷卻用水、清潔用水等改用地下水，並採彈性作法，讓每個工廠增加30%用水。

鄭文燦強調，未來仍然需要多管齊下，如果水情進入橙燈階段，將會減量供水，雖能減少石門水庫蓄水下降速度，但因5月梅雨降雨機率仍未看到，6月是否能夠有豪大雨，這些都需另做評估；桃園進入橙燈勢在必行，由於橙燈的宣布由中央抗旱指揮中心來宣布，但以目前的水情分析，應該要更迅速地進入橙燈。

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