在家上班效率更高？　網激推「3大優點」：睡到飽超爽

▲有網友表示，在家上班不用化妝還可睡到飽，比去公司還開心 。（圖／Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣本土新冠疫情嚴峻，政府呼籲民眾盡量待在家中，減少不必要的外出，而不少企業都已改採遠距或分流工作，減少群聚感染風險。一名網友便在PTT好奇提問「在家上班有什麼優點？」，引發一陣熱議。



原PO表示自從開始在家上班後，「覺得省去通勤時間可以睡到飽是最大的優點，也不用強迫自己一直坐著，好自在覺得回不去了，但會覺得一整天過的好快」，並詢問其他網友認為在家上班有哪些優點，文章一出立刻引來眾多網友分享居家上班心得。



有網友認同原PO看法，認為在家上班好處多多，除了有「省掉梳妝打扮時間」、「在家睡到飽」、「省去通勤時間」等3大優勢外，還有不少去公司上班沒有的優點，「沒有負能量同事」、「有貓可吸真的太幸福」、「準時下班」、「打混摸魚沒人知道」、「可以邊打電動邊回客人」、「不用洗頭」、「其實有統計過，在家上班效率反而更高」。



不過也有網友點出在家上班的缺點，「WFH久了妳會發現工時變長很多，上下班界線慢慢消失」、「要一直被公司line群組綁住，也放鬆不到哪去」、「月底電費變很貴，午餐沒人一起叫外送或不想出門買」、「加速耗電」、「主管各種會議欸，覺得超煩」。



雖然大部分網友都認同在家上班很自由輕鬆，但也有網友建議，最好將工作與生活區域分開來，稍微化妝並穿上正式的衣服，給自己儀式感，也以及調整好三餐時間與工作節奏，以免分不清公私空間，久了導致壓力積累，也能提升效率與專注度。