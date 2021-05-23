「校正回歸」恐不只400例　侯友宜：相信今、明都還會做校正

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例321例，加上400例「校正回歸」，共計721例，首度出現「校正回歸」一詞，引發全國熱議。新北市長侯友宜23日受訪時表示，中央系統塞車導致資料通報產生時間落差，中央已經把原因找到並解決，他也透露，不會只有昨天校正400例，「我相信今天，甚至到明天都還會做校正。」

▲侯友宜視察「板橋熱區防疫中心及機動篩檢站」。（圖／新北市政府提供）

「校正回歸」一詞引發論戰，甚至被質疑是「蓋牌」，指揮官陳時中解釋，由於先前疑似個案通報的行政程序太繁瑣，每一個個案要填20多個欄位，一旦同批案件有錯誤，整批通報都會卡關，因此有大量通報案件面臨「塞車」的狀況，大多集中在雙北市。

不過，新北市副市長劉和然指出，個案管理通報流程為：民眾前往醫院採檢PCR，醫院同步將採檢結果提供給民眾，並通報中央系統，中央接收訊息再通報地方衛生單位。他強調，「校正回歸」是中央系統有塞車問題，導致時間差，並非刻意延遲通報。

侯友宜23日上午視察板橋社區防疫中心及機動篩檢站，受訪時再針對「校正回歸」說明，因為中央的系統塞車，導致很多資料在通報傳遞上產生時間落差，中央已經把原因找到，也知道為什麼有很多確診者在家裡待了一段時間，一直等不到地方衛生局去協助，「這些民眾的怨言，中央聽到、也看到了，所以中央趕快把這個問題快速解決。」

「我想也不會只有昨天校正400例，我相信今天，甚至到明天都還會做校正。」侯友宜表示，相信只要把數據弄得精準、清楚，跟全國民眾報告，也讓新北市能掌握整個疫情變化，避免造成空窗期，中央跟地方會一起把這個問題共同解決。