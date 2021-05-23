桃園增4個集中檢疫所2家防疫旅館　鄭文燦：6月初全部就定位

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情持續延燒，擴大採檢確診人數日增，桃園市防疫能量的整備受到關注。市長鄭文燦23日於市府防疫會議指出，桃園市目前在醫院或者集中檢疫所部分，雖然支援雙北，但留下來餘裕的空間並不是很多，所以桃園市的集中檢疫所要增加4個，並增設2家檢疫型的防疫旅館，在6月初後即全部就定位。

▲市長鄭文燦防疫會議指出，桃園增設4個集中檢疫所2家檢疫型防疫旅館。（圖／翻攝自鄭市長臉書）

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鄭文燦說，有關桃園防疫旅館的數量，目前有2家支援機組員的防疫旅館，另外20家作為一般民眾的防疫旅館，市府要增設2家檢疫型的防疫旅館，將作為輕症的安置、隔離使用，增設2個檢疫型的防疫旅館，由衛生局協調派駐醫護人力，能夠讓桃園在這方面處理分類、分流的這個處理模式的時候，能夠多一點檢疫旅館的空間。

另外，因應中央疫情指揮中心發布全國三級警戒，桃園目前所有的景點人流警示的監視錄影系統都有啟動，因目前景點關閉，幾乎都沒有人流，然仍請觀旅局跟風管處針對景點關閉，徹底執行。

他表示，這一段時間，政府的服務不中斷、不打烊，有彈性也有韌性，希望所有的公務團隊，站在第一線，能夠把這一段時間的疫情守護好。疫情還沒有結束，確診數字也還沒有走到下降的程度，大家要有心理準備，防疫的戰爭必須要堅持到最後一刻，才是真正能夠讓事件落幕。

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