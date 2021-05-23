揭不應升四級「封城」原因　專家：重罰更有效！

記者陳俊宏／綜合報導

疫情嚴峻，許多人擔心指揮中心是否會提升防疫級別，進行所謂「封城」。不過，台大公衛學院教授陳秀熙表示，目前指揮中心做法已相當嚴格，已接近半封城狀態，重罰不守規矩的民眾比封城有效。指揮中心指揮官陳時中表示，雖案例相對多，但沒有到要升級的情況，希望大家可以定下心，在第三級警戒就把疫情控制住。

台灣本土病例連8天破百，全台三級警戒至5月28日。雖周六正值假日，台北街頭依然像空城，就連車站人潮也相當稀疏，如「自主封城」，顯見國人一同防疫的決心。

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▲▼台北街頭周六空蕩蕩，平日熱鬧的信義區也沒人。（圖／記者劉亮亨攝）



外界擔憂是否會將警戒升為第四級？對此，陳時中22日表示，雖然案例相對多，但沒有到要升級的情況，希望大家可以定下心，在第三級警戒就把疫情控制住。

陳秀熙認為，台灣目前防疫第三級做法相當嚴格，這已接近半封城狀態。他接受《東森新聞》訪問指出，其實現在做的，已相當於在限制所謂人流移動的最重要措施，「我們也不用封城這個字眼，而是說我們是不是能夠減少人流之間移動。」

若提升到第四級，包括民眾非必要不得外出，停止所有聚會，嚴重疫情鄉鎮區實施區域封鎖。參考國外所謂封城作法，新加坡除了購買民生品或執行必要工作或看病，民眾幾乎都必須待在家裡；而義大利與法國封城內容相似，都是限制民眾不得離開所住城市，但可有條件出門活動。

對此，陳秀熙呼籲與其封城，政府應該加重處分不遵守防疫規定民眾。他說，如果有必要，他覺得不是應該要升到四級，而是對不遵守的民眾，可以依《傳染病防治法》施以重罰。

▼陳秀熙認為，重罰比封城有效。（圖／東森新聞）

