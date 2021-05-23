　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫不出門不要悶壞了！門諾自製小短片　一起在家做運動

▲▼物理治療師在影片中示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼物理治療師在影片中示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情警戒全國升至三級，學生停課在家線上學習，不少企業也改採居家辦公，衛福部長陳時中更向全民喊話，要大家收收心、減少外出乖乖在家防疫。為了避免民眾在家悶壞了，門諾醫院復健科團隊特地拍攝「疫起在家做運動」小短片，期盼大人小孩一起動起來，提升身體活動力，讓親子關係更親密。

▲▼物理治療師在影片中示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。（圖／門諾醫院提供，下同）

因應疫情全國學校停課不停學，孩子全都改成在家線上學習，雖然學習不中斷但也因此增加了孩子使用平板、電腦的機會，門諾醫院復健科物理治療師陳奕廷呼籲家長，除了要注意孩子的坐姿、書桌與椅子的高度是否需調整、手肘與桌面是否垂直、視線是否是正視等，最重要的是提醒孩子休息時透過眼球運動及伸展操，幫助眼睛及肩頸肌肉的放鬆。

▲▼物理治療師在影片中示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。（圖／門諾醫院提供，下同）

陳奕廷說，眼球運動就是將臉部朝向前方，眼球先朝頭頂正上方凝視，並開始從左斜上方、正左方、左斜下方、下方、右斜下方、正右方、右斜上方、再回到頭頂正上方，每個方向凝視1秒鐘後，眼球在轉一圈，然後可再由反方向做一次，便可達到消除眼睛疲勞的功效。

▲▼物理治療師在影片中示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。（圖／門諾醫院提供，下同）

此外，物理治療師也親自示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。首先將兩手臂向外伸直，一隻手掌朝上另一隻手朝下，並將頭轉往手掌朝上的那一邊，隨著雙手的開始轉動，頭也是隨著轉換方向，這動作對於緩解肩頸酸痛有很大的幫助。第二組則是高弓步式，不僅可以延展脊椎、伸展肩膀與手臂，還可鍛鍊下肢。最後透過下肢拉筋，舒緩腿部緊繃的肌肉，3組運動每次做3-5次，不僅有效改善肩頸痠痛，也能藉此舒展身心。

疫情升溫，一家人宅在家，不妨透過親子間的互動遊戲拉近彼此距離。陳奕廷說，除了打電動、看電視，其實也有許多運動非常適合親子之間。如一家人躺在床上或是地板上，以抱枕當球，運用手腳玩起傳球運動，這不僅增加了趣味性，也可增進核心肌群以及小腿肌耐力的訓練。而身體版的「烏龜翹」對於孩子的平衡感及反應能力都有很大幫助，也能讓孩子在遊戲中養成運動的好習慣。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
菲男拒戴口罩當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人
上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者
甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」
快訊／林口三井Outlet停業三天　大規模消毒
日本航空1松山機場地勤確診　接觸同組10人即刻隔離
校正回歸不只400例　侯友宜：相信今、明都還會有
Apple iPad特價了！　下殺9990元
快訊／基隆6例足跡曝　25歲男KTV夜唱5小時、超商店員中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南醫院篩檢能量1天2000人　高風險民眾篩檢站篩檢請先預約

防疫不出門不要悶壞了！門諾自製小短片　一起在家做運動

台積電捐「零接觸篩檢車」　與台南市政府共同守護台南

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾　歸仁警方速查送辦

朴子分局警車廣播器搭配舉牌　宣導室內外防疫規定　

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

舊手機先別丟！用2軟體秒變鏡頭　視訊還能「開濾鏡」沒化妝也不怕

台南醫院篩檢能量1天2000人　高風險民眾篩檢站篩檢請先預約

防疫不出門不要悶壞了！門諾自製小短片　一起在家做運動

台積電捐「零接觸篩檢車」　與台南市政府共同守護台南

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾　歸仁警方速查送辦

朴子分局警車廣播器搭配舉牌　宣導室內外防疫規定　

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

許瑋甯演技再突破！從《紅衣小女孩》→《當男人戀愛時》經典電影造型回顧

西武、火腿系列賽最後之役　吳念庭、王柏融連3戰同場先發

校正回歸吵不停　立法院「統計學博士」說話了

屁孩停課大災難！虎斑喵遭揉肚「心累瘦成V臉」　躲櫃子上翻白眼

咖啡廳出瑕積分：解開即可消費！神人秒破解「就不進去了」網笑炸

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

終於贏了！東京大學中止64連敗　這一勝等了4年

萬華超商打工！他憶「常被阿姨騷擾」　在地人洩拉客手法：會認人

「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

為照顧家人一度放棄棒球　等待1702天明星左投二度復出

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

快訊／雲林23日起禁止餐飲業內用

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

朝陽快篩1655例結果出爐　中市府即起撤離

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾送辦

台積電捐「零接觸篩檢車」

朝陽「隔壁包廂」中國醫大11人嗨歌1確診

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高防疫管制等級

雲警「口罩取締」揪9人　公園、市場、車站勿群聚

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消不應岐視

水果家族淪箭靶　鄉親氣炸：破病還趴趴走

不戴口罩就開罰，台東今開出3告發單

更多熱門

相關新聞

網激推在家上班「3大優點」：睡到飽

網激推在家上班「3大優點」：睡到飽

台灣本土新冠疫情嚴峻，政府呼籲民眾盡量待在家中，減少不必要的外出，而不少企業都已改採遠距或分流工作，減少群聚感染風險。一名網友便在PTT好奇提問「在家上班有什麼優點？」，引發一陣熱議。

揭不應升四級「封城」原因　專家：重罰更有效！

揭不應升四級「封城」原因　專家：重罰更有效！

等警一轉身就把口罩拉到下巴　彰化2民眾挨罰

等警一轉身就把口罩拉到下巴　彰化2民眾挨罰

桃園增設4個集中檢疫所　2家防疫旅館

桃園增設4個集中檢疫所　2家防疫旅館

柯文哲要求加開快篩站、防疫旅館

柯文哲要求加開快篩站、防疫旅館

關鍵字：

防疫出門悶壞門諾醫院自製短片運動新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面