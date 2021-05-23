防疫不出門不要悶壞了！門諾自製小短片　一起在家做運動

▲▼物理治療師在影片中示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情警戒全國升至三級，學生停課在家線上學習，不少企業也改採居家辦公，衛福部長陳時中更向全民喊話，要大家收收心、減少外出乖乖在家防疫。為了避免民眾在家悶壞了，門諾醫院復健科團隊特地拍攝「疫起在家做運動」小短片，期盼大人小孩一起動起來，提升身體活動力，讓親子關係更親密。

因應疫情全國學校停課不停學，孩子全都改成在家線上學習，雖然學習不中斷但也因此增加了孩子使用平板、電腦的機會，門諾醫院復健科物理治療師陳奕廷呼籲家長，除了要注意孩子的坐姿、書桌與椅子的高度是否需調整、手肘與桌面是否垂直、視線是否是正視等，最重要的是提醒孩子休息時透過眼球運動及伸展操，幫助眼睛及肩頸肌肉的放鬆。

陳奕廷說，眼球運動就是將臉部朝向前方，眼球先朝頭頂正上方凝視，並開始從左斜上方、正左方、左斜下方、下方、右斜下方、正右方、右斜上方、再回到頭頂正上方，每個方向凝視1秒鐘後，眼球在轉一圈，然後可再由反方向做一次，便可達到消除眼睛疲勞的功效。

此外，物理治療師也親自示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動，只要在家中便能輕鬆做。首先將兩手臂向外伸直，一隻手掌朝上另一隻手朝下，並將頭轉往手掌朝上的那一邊，隨著雙手的開始轉動，頭也是隨著轉換方向，這動作對於緩解肩頸酸痛有很大的幫助。第二組則是高弓步式，不僅可以延展脊椎、伸展肩膀與手臂，還可鍛鍊下肢。最後透過下肢拉筋，舒緩腿部緊繃的肌肉，3組運動每次做3-5次，不僅有效改善肩頸痠痛，也能藉此舒展身心。

疫情升溫，一家人宅在家，不妨透過親子間的互動遊戲拉近彼此距離。陳奕廷說，除了打電動、看電視，其實也有許多運動非常適合親子之間。如一家人躺在床上或是地板上，以抱枕當球，運用手腳玩起傳球運動，這不僅增加了趣味性，也可增進核心肌群以及小腿肌耐力的訓練。而身體版的「烏龜翹」對於孩子的平衡感及反應能力都有很大幫助，也能讓孩子在遊戲中養成運動的好習慣。

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