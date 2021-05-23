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重症醫揭「確診者猝死家中」原因！恐怖缺氧真相曝：有2症狀超危急

▲▼確診就醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲近日傳出許多確診者在家失去呼吸心跳的死亡消息。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

文／黃軒醫師

台灣，連續3天報導多例死在家中的COVID－19確診病例：

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記者問我：「為何COVID－19 患者，容易猝死在家中？」

這些早在去年就發生在國外了！國外媒體給它取個夢幻的名稱叫「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）！這是我們重症患者會常出現，呼吸衰竭前的症狀之一。

我在門診，也遇過，打開門診的門，一名62歲病人，還微笑對著我，緩緩坐下來，慢慢說他過去一週的症狀，說著說著，忽然語詞斷斷續續、嘴唇變黑，額頭冒冷汗⋯⋯我即刻要護理人員迅速使用上氧氣，因為在重症醫療的訓練，我知道，這就是隱形缺氧（silent hypoxia）的狀態了！

一切來不及了

太多研究指著COVID－19病毒，是可能會影響肺功能，儘管對患者來說，症狀可能還不是很明顯。

國外建議是鼓勵COVID－19輕症或無症狀感染者，在沒有明顯症狀的情況下，可以待在家裡（Stay Home），但到醫院要就診時，又往往太遲了，因為大家多已經死在家中了。

輕症或無症狀，仍然會死亡

很多「無症狀或輕症感染者，如果合併隱形缺氧」（Silent Hypoxia），他們的症狀，往往讓許多醫師大感驚訝：
我的重症患者有些血氧濃度已經很低了，臨床上原本認為這些缺氧的人，應該已經語無倫次或處於休克狀態，但他們往往卻「意識清楚」、「情緒平穩」而且還能「正常應答」，也可以和醫師聊天，也可以「滑手機」。

這些隱形缺氧，有時會逐漸的發生，有時很快，早上沒症狀，晚上就心跳停止了，這使一般人是難以察覺，所以也就被稱為「隱形殺手」。

▲▼呼吸器、住院、治療示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲隱形缺氧有時來得很快，早上沒症狀，晚上就心跳停止了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「隱形殺手」，源自於隱形缺氧（Silent Hypoxia）

幾乎在所有臨床經驗中，肺部發生疾患時，吸收氧及排除二氧化碳的能力也都會出問題，但COVID－19這種疾病卻不同。

醫界先前就在高海拔「登山者」和「飛行員」身上觀察到有這些隱形缺氧（Silent Hypoxia）的現象：由於山上高度增加時空氣稀薄，每次吸氣獲得的氧分子也較少，但只要有體力的代償的急促呼吸幾下時，仍可以排出二氧化碳，呼吸急促下多吸幾次的氧分子。

COVID－19患者的情況與飛行員有幾分類似，「無症狀或輕微感染者的病患」，在染疫初期，大多仍保有良好的心臟功能，因此仍有能力將血液輸送到身體末梢部位。

COVID－19病毒，會慢慢讓身體缺氧，病患初期開始並不會感到呼吸困難，但部分患者會逐漸覺得「難以呼吸」或「感到胸悶」；這兩者，都是美國疾病管制與預防中心列為緊急危險徵兆的症狀，當COVID－19感染者出現這兩大症狀，可能隱形缺氧（Silent Hypoxia）已經在進行，而病情也已經變得相當危急。

這些隱形缺氧，是怎麽發生？

附著在細胞膜表面的受體蛋白「ACE2」上入侵細胞，而肺臟和肺泡上有非常多的ACE2。一旦COVID－19 病毒侵犯細胞達到一定數量，人體免疫反應和病毒之間的大戰就會造成許多肺泡破壞。這可能會阻礙氧氣從肺泡進入血液的通道，如果病人體力很好，心臟夠強，可以用肌肉多作幾次的呼吸急促代償，可以多吸一點氧分子，二氧化碳也可以較快從血液進入肺臟、排出體外，因此較不受影響。

隱形缺氧正在發生時，也就難以察覺，COVID－19會使肺部的氧氣移動與血流不協調（V/Q mismatch）。

一般來說，血管會收縮，讓血液盡量流入肺臟中充滿氣體的部位載運氧氣，減少缺氧部位的血流。但COVID－19患者的這套保衛機制可能會失常，使得更多血液流向肺臟受損的部位，反而較少血液流經健康部位。所以隱形缺氧發生，難以察覺。

白話文就是：很多「病者本身，是自己根本沒有能力判斷自己是不是要去看醫生」的，一直吸不到氣、昏迷、臉色變黑…這些會造成很多在家突然猝死的病例一直在上升，有些是死後才知道，原來這些都是COVID－19 病毒造成的，但一切，往往都來不及了。

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲別以為輕微感染者肺就是健康的，你可能只是處在快樂缺氧的狀態而已。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），依舊會死人的

不要告訴我，無症狀或輕微感染者，肺都是健康的，人也是不會死的！有時候，有些人只是正在「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），而這一切只是死神慣用的手法，連病人本身，也不知道他快要死了，更何況沒有受訓重症醫療訓練過的家人呢！猝死在家，也就常常引起很多遺憾在家了！

這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)，依舊會死人的，且一點都不會使人快樂啊！奇怪？為什麼又美化叫成 「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）呢？

本文經授權轉自：黃軒醫師《為什麼COVID19容易猝死在家中？》

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