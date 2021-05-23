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板橋、中和啟動3天強化三級防疫！　每日增600人次篩檢量、7大場所全面清消

▲▼ 侯友宜視察「板橋熱區防疫中心及機動篩檢站」。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜視察「板橋熱區防疫中心及機動篩檢站」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市府啟動強化三級防疫警戒，23日正式在板橋、中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，新北市長侯友宜表示，於板橋音樂公園及雙和醫院成立機動篩檢站，擴增疫情熱區每日篩檢量能600人次；熱區範圍內的20個里，這三天針對7大公共場域全面大清消，防堵疫情擴散。

侯友宜昨天宣布，自5月23日至5月25日止，民政系統於熱區範圍啟動強化三級防疫措施，由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，成立熱區防疫中心，置衛生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組強化防疫工作。

根據新北市府昨劃定之板橋區、中和區熱區範圍，板橋區熱區涵蓋文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3000位市民受關懷與規範；中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5,000位市民受關懷與規範。

侯友宜說明，板橋區公所擇定龍翠活動中心，中和區公所則以連和市民活動中心作為熱區防疫中心，就近彙整各編組即時訊息，並於板橋音樂公園及雙和醫院成立機動篩檢站，分別自上午8時及9時開始發放號碼牌，自9時開始篩檢服務，擴增疫情熱區每日篩檢量能600人次，全力照護市民並防堵疫情擴散。

另外，板橋及中和熱區範圍內的20里，熱區防疫中心全面提高噴消頻率，由每月1-2次改為每日1次全里戶外空間噴消，舉凡住家、公寓大廈、巷弄街道、賣場、商場、公園及交通樞紐7大公共場域的全面大清消，都會在這3日警戒期內完成。

▲▼ 侯友宜視察「板橋熱區防疫中心及機動篩檢站」。（圖／新北市政府提供）

中和熱區防疫中心也特別針對轄內3捷運站、新巴士、候車亭及YouBike提高為每日2次定時消毒；垃圾清運部份，兩區熱區防疫中心則規劃於熱區內垃圾清運再加設6個定點收運，分時段分流疏散人潮，並強化周邊消毒作業。

侯友宜表示，熱區內獨居長者送餐服務及電話問安照常實施，2熱區防疫中心也發動里鄰、公所及警政3大巡視系統，分別規劃路線進行每2小時1次的走動式關懷及宣導，呼籲民眾配合減少外出、外出全程戴口罩，以及非必要營業場所暫停營業等防疫作為，並特別注意熱區內街友身體健康狀況，勸導安置。

此外，動員警力加強稽查餐廳及小吃店是否採取梅花座及隔板設置、超商是否暫停販售熟食區及停止內用服務，另在傳統市場、商圈及賣場部份，有無切實執行人流管控、實聯制、戴口罩、禁止內用，以及一律改為外帶外送等防疫規範。

民政局長柯慶忠表示，板橋及中和熱區防疫中心自今日至5月25日為期3天，動員包含公所、分局、衛生所、環保單位、各里鄰長、巡守隊、環保志工等力量，總計2,558人，全力守護熱區市民健康，疫情嚴峻期間造成市民朋友生活上諸多不便，感謝市民朋友的諒解與配合。

▲▼ 侯友宜視察「板橋熱區防疫中心及機動篩檢站」。（圖／新北市政府提供）

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