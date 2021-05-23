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全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者周世惠舊金山22日專電

亞洲疫情升溫與部分疫苗接種率高的國家病毒仍活躍，成為全球防疫警訊。舊金山傳染病學家說，變種病毒讓今年疫情有別於去年，不接種疫苗跨國旅行猶如玩俄羅斯輪盤賭博。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天引用加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）分析，沒有任何一種獨立的因素導致疫情爆發，而是相互作用所致。他表示，「高傳染性的變種病毒、不夠有效的疫苗和不夠高的疫苗接種率，構成疫情完美風暴」。

報導指出，印度洋島國塞席爾（Seychelles）被譽為「世上疫苗接種率最高國家」，約9萬8000人口中，超過60%完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種。塞席爾在疫情之初沒有太多案例，過去一個月，確診病例翻倍，為了遏止病毒蔓延，學校關閉、各種活動取消。

疫苗接種率如此高的國家病毒依舊活躍，對其他地方是警訊，凸顯病毒的全球性擴散力不容輕忽，以及疫苗效力的重要性。

▲▼東非島國塞席爾（Seychelles）。（圖／達志影像／美聯社）

▲東非島國塞席爾（Seychelles）。（圖／達志影像／美聯社）

報導說，塞席爾採用兩款疫苗，中國國藥集團（Sinopharm）疫苗和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）一款Covishield疫苗；中國國藥集團的臨床數字顯示接種兩劑效力達78.1%，不過，世界衛生組織（WHO）上週對相關數據表達「信心低」。另外，AZ疫苗在臨床數據顯示66.7%效度。

而在智利，民眾主要接種另一款中國科興生技（Sinovac）疫苗。美媒報導智利公布的報告顯示該款疫苗效力僅16%，在控制中的醫院環境，施打一劑的效力可達36%。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，施打第一劑輝瑞（Pfizer）疫苗兩週後，病毒感染風險降低80%，這與近來舊金山灣區確診數字銳減相符合。舊金山總醫院於5月20日通報零COVID患者，自去年3月以來第一次出現確診「+0」。舊金山疫苗接種率達54%，略高於截至今天統計的全美平均接種率38.9%。

專家分析，疫苗在整體上能否處理變種病毒的能力也會造成疫情變化，沒有單一因素是獨立的。然而，區分染疫數字和病情嚴重程度非常重要。

塞席爾大多數染疫者的症狀不嚴重、病故率低。陳子平表示，疫情膠著的印度，除了疫苗接種率低、環境過度擁擠，還有其他社會性問題所引發的「致命綜合症」，讓治療染疫重症病患更加棘手。

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

▲隨著假期與夏天到來，人們外出旅行多，交互影響更大。（圖／路透）

陳子平提出警訊，「由於變種病毒之故，2021年與2020年的疫情世界將大不相同。」他還說，沒有接種疫苗的人從事國際旅行，等同和病毒玩俄羅斯輪盤賭博。

隨著假期與夏天到來，人們外出旅行多，交互影響更大。加州大學柏克萊分校傳染病學專家史瓦茲柏格（John Swartzberg）認為，美國疫情好轉證實疫苗的保護力，但他擔心除了目前已存在的變種病毒，還有尚未產生的變種病毒，「最好的預防之道是讓地球上所有人都接種疫苗」。

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