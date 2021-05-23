「現在要強迫上陣！」柯文哲要求加開北市快篩站、防疫旅館

記者袁茵／台北報導

雙北疫情爆發後，導致醫療量能吃緊，台北市政府為讓輕症患者有新安置處，積極尋找備援飯店、旅館，其中台北凱薩飯店21日宣布，成為台北市專責防疫旅館，強調要與醫護同仁站在同陣線一起抗疫。台北市長柯文哲於23日北市防疫會議中討論，要加開防疫旅館，而台北凱薩飯店可以開到180間房間以上，此外也要求加開快篩站，「現在要強迫上陣。」

▲柯文哲主持5月23日北市防疫會議。（圖／台北市政府提供）

台北凱薩飯店21日表示，此刻面臨疫情日益升溫，造成醫療資源不足，因此經過討論，台北凱薩大飯店將加入備援，一起守護台灣的醫療體系，飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所，「國家有難，台北凱薩挺身而出。」

柯文哲於23日防疫會議中討論，要加開防疫旅館的計畫，台北凱薩飯店22日原本開3層，現在要再增加3層，基本上可以開到180間房間以上。

另外，台北市政府22日晚間公告，北市萬華區青草園快速篩檢站，因支援篩檢的三總醫護人員另有要務，於23日起停止快篩任務。

面對快篩站減少一個，柯文哲也於防疫會議中要求醫院加開快篩點。柯文哲強調，「台北市可以做快篩的有哪些？我跟你講，現在要強迫上陣了！」由北市衛生局公佈哪些急救責任醫院可做快篩，比較特殊的萬華地區就由萬華區長與台北市政府秘書長陳志銘做。