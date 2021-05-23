疫苗旅遊正夯！越南旅行社主打「赴美接種」價格曝光　須隔離21天

▲越南從今年3月起開始接種新冠疫苗，圖為海陽市醫護人員接種AZ疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

早在疫情爆發前，包括台灣、南韓、泰國等國家皆盛行「醫療旅遊」，包括整形、性別重置手術等，如今隨著新冠疫苗短缺，此趨勢趁勢轉化為「疫苗旅遊」，越南就有一間旅行社專門為高收入、且有國外旅遊計畫的旅客推出類似套裝行程，前往美國接種疫苗，價格為1.7億越南盾（約新台幣19.6萬元）。

據悉，美國一些州開放外籍人士可入境接種疫苗。

根據當地媒體《越南快訊》（VnExpress）報導，位於越南胡志明市的「紅玉河」（Hong Ngoc Ha）旅行社在疫情爆發後，將客層所鼎在高收入、短期探親旅遊與計畫前往美國接種疫苗的旅客身上，規劃出一套為期8天7夜的旅遊，從胡志明市飛往美國紐約、洛杉磯，安排入住三星級飯店，接種只需要一劑、防護能力66%的嬌生新冠疫苗。

疫苗接種結束後，需返國接受新冠肺炎篩檢與隔離，加上來回機票等食宿費用，一趟行程共需1.7億越南盾。

紅玉河部門媒體行銷主管黎文智（Le Van Tri）透露，儘管嬌生防護能力約為66%，之所以不施打防護能力較高的輝瑞或莫德納疫苗，是因為其需接種2劑，且前後間隔須達21天，不太適合用於推廣疫苗旅遊，因此才選擇嬌生疫苗。

另外，總部同樣位於胡志明市的旅行社「Fiditour」也正跟進規劃所謂的赴美接種疫苗旅遊，不過詳細情形恐怕等得到5月底才會公布，因為受到新冠疫情影響，許多航線的班機處於停飛狀態，導致來回機票價格高昂，且還得為旅客確保能順利獲得簽證。目前粗估價格同樣為1.7億越南盾。

報導指出，美國當局似乎嗅到這份商機，因此正為外籍旅客推出開放接種新冠疫苗政策，因此自醫療設施內登記接種並不困難，只要年齡超過2歲，入境前72小時內接受篩檢呈陰性、或出發前90天接受新冠治療，即可前往美國，且無須進行集中隔離。

越南旅遊協會副會長武世平（Vu The Binh）表示，目前當局不會禁止旅行業者推出類似行程，但返國旅客仍需進行檢疫，且隔離期間比照5月5日推出的新制，從14天延長至21天，以求防堵其本土疫情持續擴散。

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