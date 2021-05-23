無名英雄！防疫巴士司機穿「2層防護衣」中暑　休養一天又自願出勤

▲防疫大巴司機穿著2層防護衣、2層口罩（內層是N95口罩）、頭套、護目鏡、鞋套、手套，車上只能開窗，不能開空調冷氣 。（圖／翻攝自Facebook／新北交通族）

記者楊蕓／新北報導

新北市確診人數迅速攀升，由於救護車量能有限，需調派客運業者提供防疫巴士支援，將確診病患送至集中檢疫所。新北市交通局22日在臉書粉絲團貼出照片，駕駛員出勤需穿戴2層防護衣、2層口罩，且不能開冷氣，一名駕駛員執勤時中暑，沒想到才休息一天，就向公司表達願意出勤，相當感人。

交通局在粉專分享，當疫情升溫，急需民間力量協助時，客運業者二話不說，一句「願為新北市防疫後盾」投入支援，振奮人心也相當感動。交通局運輸管理科長林詩欽向交通局請示要爭取經費，為司機們再添購防護衣等防疫裝備，以及優先打疫苗，局長鍾鳴時立刻贊成，並將積極向中央爭取。

近日發生消防隊員隨車護送發生熱衰竭的事件，交通局詢問客運業者，得知有位跟前總統陳水扁孫子同名同姓、公司大家都叫他「金孫」的駕駛員出勤中暑，所幸消防局派車接送另一位司機去接替，把中暑的「金孫」送回母站，連站上的清潔阿姨看到都哭了。

客運業者說，這是昨天下午三點多發生事情，沒想到「金孫」回家後休養一天後，馬上再向公司表達請再安排出勤的機會。

交通局PO出照片指出，防疫巴士司機出勤時，要穿著2層防護衣、2層口罩（內層是N95口罩），穿戴頭套、護目鏡、鞋套、手套，且車上只能開窗，不能開空調冷氣，相當辛苦。