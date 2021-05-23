母發燒2天亡經採檢為新冠肺炎患者　女兒隔離見不到最後一面

▲雙和醫院。（資料照／記者姜國輝攝）



政治中心／綜合報導

新北市22日發生1起確診者死亡案例，1名66歲婦人20日因不明原因喘不過氣，送醫後仍在22日中午離世，院方進一步採驗，驗出死者為新冠肺炎陽性，死者女兒也隨之被要求居家隔離，無法見母親最後一面。

死者女兒表示，母親15日身體不適曾到診所就醫，未驗出確診，20日突然喘不過，先送往板橋亞東醫院插管治療，因情況未好轉，再轉往中和區雙和醫院救治，22日中午在醫院逝世，院方採檢後確認為新冠肺炎患者。

根據現行規定，新冠肺炎患者死亡後，需在24小時內通報火化或深埋。由於該名66歲婦人逝世後經採檢，驗出是新冠肺炎患者，女兒隨之被要求居家隔離，不能見母親最後一面，連上香、出席告別式都不行。

新北議員林國春表示，接獲死者女兒陳情，由於曾與母親接觸，染疫風險很高，想前往醫院採檢確認是否染疫，卻因居家隔離不得外出，打了很多遍1922也沒人接。

林國春指出，類似狀況很多，這不是第1件，確診者家屬被感染風險最高，往往被匡列居家隔離，連篩檢都不行，可見確診黑數還很多，建議相關單位設置確診者家屬專用的篩檢站。

疫情中心22日公布2名死亡案例，分別為案3097的80多歲男子及案3553的70多歲男子。若再加上這名新北66歲的婦人，22日光1天就增加3名死者。