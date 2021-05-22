　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內確診本土案例321例，包含雲林縣確診1例個案，雲林縣政府晚間開會後決議，將於5月23日起雲林縣轄內餐飲業禁止內用，一律改外帶。雲林縣政府呼籲民眾，如需外出務必做好個人防疫不要鬆懈。

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲不少便利商店已提前實施全面停止店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府今日晚間開會後，於23時緊急宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣確診個案至昨（21）日累計共4名：
5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。
5月20日公布有萬華工作史搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。
5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。
5月23日公布案3868於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲不少便利商店已提前實施全面停止店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「聲寶捕蚊燈」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

►雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診　足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

►張麗善視察市場防疫　遇長者犯菸癮拉下口罩：我剪一個洞還不行嗎

►張麗善沉痛「鄉親勿返鄉」　全台多處無症狀確診！林內篩檢站啟用

ET快訊
打電話通知「阿嬤，妳確診了」！衛生局職員聽回應秒泛淚：好勇敢
想一起睡覺！妻動作慢吞吞　他爆氣「不等了」拿枕頭到客房睡
「最近網傳我確診…」蔡英文宣布2大重點：15日陽性率6.3％
果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用
陽明山今晚情況曝！一罵完....通通不敢了　陽管處即刻「封亭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

天乾物燥小心打火機跟狗糧　置放頂樓高溫晒竟冒煙！

筍農溺斃朴子溪　岸邊遺留拖鞋及衣物...死因待查

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

天乾物燥小心打火機跟狗糧　置放頂樓高溫晒竟冒煙！

筍農溺斃朴子溪　岸邊遺留拖鞋及衣物...死因待查

《時代》：虛假安全感及茶室　2大因素破壞台灣疫情防線

雷／《火神》林柏宏火場跌落電梯井！PTT驚嚇不要領便當

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

網揭2021最容易閃婚星座Top 5　獅子想安定、冠軍跌破眼鏡！

快訊／台北救護車「載病患」鳴笛！遭外籍男駕駛碰撞前輪斷裂

打電話通知「阿嬤，妳確診了」！衛生局職員聽回應秒泛淚：好勇敢

越改越回去！杜卡迪「怪獸重機」變身咖啡賽車　時光倒流回1970

惠利重回《驚六》太瘋！「失控熱舞遭強制退場」張基龍看傻了

采子Clubhouse出聲！「我只是想唱歌」吸3700粉…洗菜也趕來聽

什麼是「校正回歸」？網路聲量爆增被虧爆　真實用意慘被抹殺！

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

朝陽快篩1655例結果出爐　中市府即起撤離

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

水果家族淪箭靶　鄉親氣炸：破病還趴趴走

即／朝陽女大生K歌群聚　陽性19人二採結果出爐

朝陽「隔壁包廂」中國醫大11人嗨歌1確診

資金紓困振興貸款期限延長至6月30日

台大金山分院「防護衣」短缺　張錦豪緊急爭取200套

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高防疫管制等級

成醫手術房兇殺案林光宇決定賠償被害人

台南首間補習班違規上課移衛生局開罰

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消不應岐視

更多熱門

相關新聞

《時代》：虛假安全感及茶室　破壞台防線

《時代》：虛假安全感及茶室　破壞台防線

美國「時代雜誌」（Time）今天報導，台灣本為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫模範生，但因民眾沉溺於虛假安全感，加上萬華茶室爆發疫情，破壞了台灣自豪的疫情防線。

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

什麼是校正回歸？網路聲量爆　真實用意全被抹煞

什麼是校正回歸？網路聲量爆　真實用意全被抹煞

最近網傳我確診…蔡英文宣布2大重點

最近網傳我確診…蔡英文宣布2大重點

台北鬧區直擊！假日「自主封城」

台北鬧區直擊！假日「自主封城」

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級台灣防疫內用

讀者迴響

熱門新聞

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

今增321+400例上週個案　新北384例最多

即／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡史曝光！

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

幕後／雙北清查400例未上報　陳時中替地方說情

單日暴增321例本土！　2例死亡

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚、破2千分享

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！

台中11例足跡全曝光！台積電工程師家族3確診

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面