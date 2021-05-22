快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內確診本土案例321例，包含雲林縣確診1例個案，雲林縣政府晚間開會後決議，將於5月23日起雲林縣轄內餐飲業禁止內用，一律改外帶。雲林縣政府呼籲民眾，如需外出務必做好個人防疫不要鬆懈。

▲不少便利商店已提前實施全面停止店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府今日晚間開會後，於23時緊急宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。

▲雲林縣政府宣布，自明（23）日起至5月28日止，全縣轄內餐飲業、便利商店、超級市場、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣確診個案至昨（21）日累計共4名：

5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。

5月20日公布有萬華工作史搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。

5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。

5月23日公布案3868於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。

▲不少便利商店已提前實施全面停止店內飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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