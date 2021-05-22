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雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心於5月19日宣布，全國疫情警戒至第三級，雲林縣府發函各寺廟、宗教場所禁止進香團、遶境等宗教活動。今（22）日六房媽天上聖母由土庫紅壇移駕五間厝(下埤頭)紅壇，社團法人中華民國六房媽會雖已取消過爐遶境活動，改採簡易移駕方式辦理，參與人數卻明顯超多，遭網友撻伐無視防疫。

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲有民眾於社團貼出今日移駕過爐照片，遭網友轉傳社團痛批群聚。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

國家重要民俗「六房媽過爐遶境」今天進行過爐儀式，因疫情嚴峻，配合防疫取消遶境，神尊移駕過爐超簡化，僅用3輛車子將四大將公、六房媽神尊從土庫股紅壇接到新一年值年股五間厝股下埤頭臨時紅壇安座，拜年來最快的一次，前後只花40分鐘。但現場人數超過三級防疫規範規範「停止室內5人以上，室外10人以上之聚會」。

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲現場參與民眾私下表示，由於紅壇禁止信徒進入參拜，而外圍有信徒或站或跪在外圍雙手合掌恭迎六房媽，及多名觀禮民眾，來來去去粗估約50多人有。（圖／民眾提供）

有網友於社團貼出今日移駕過爐照片，卻遭網友轉傳line群組及臉書貼文討論，不少網友憤怒指出，「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」、「這叫防疫？有參加的要不要隔離？」、「真的會氣死」、「這已經違規了吧！不開罰就是包庇這些人，只會讓疫情更加嚴峻」，更有人大罵「都什麼時候了？頭殼有洞嗎？」

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲內部僅開放六房媽紅壇工作人員進入作業。（圖／民眾提供）

雲林縣政府下午於直播中指出，民政處於5月22日即發出新聞稿請民眾不要到六房媽過爐現場參與儀式，此部分警方也有派警力至現場勸導民眾離開，而此為信眾自發性行為，六房媽部分亦配合防疫措施簡化過爐一次，並於十分鐘廣播一次請現場民眾配合防疫勿逗留避免聚集。

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲內部僅開放六房媽紅壇工作人員進入作業。（圖／民眾提供）

現場參與民眾私下表示，由於紅壇禁止信徒進入參拜，內部僅開放六房媽紅壇工作人員，而外圍有信徒或站或跪在外圍雙手合掌恭迎六房媽，及多名觀禮民眾，來來去去粗估約50多人有，也幫忙解釋指出，現場工作人員確實不停廣播請民眾不要聚集儘速離開，整個過程約並不是很長時間。

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲網友憤怒指出，「都什麼時候了？頭殼有洞嗎？」（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

▲有網友於line社群貼出今日移駕過爐照片，網友怒批「廟會不是全部禁止？雲林有比較特別？」。（圖／翻攝自line社群）

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