快訊／彰化公布新足跡！　確診者曾吃築間、逛全聯、黃昏市場

記者唐詠絮、林彥臣／彰化報導

彰化縣公布22日新增4起確診病例，累積確診73例，稍早公布的最新的足跡史，包括台北富邦銀行、築間幸福鍋物、全聯福利中心、仁美黃昏市場、7-11埔新門市、省錢超市、秀水黃昏市場等地點。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今天新增4起確診案，有3例是水果盤商傳播鏈，1例是葡萄媽媽52歲的親家母，1人是歌唱班確診個案56歲妻子，1人是女保險員客戶的36歲女性朋友，1人是在台北念書的大學生，15日返回彰化後才確診，目前還在了解該大學生的足跡史。

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中央流行疫情指揮中心22日公布新增321例確診個案，校正回歸400例，疫情重點區的彰化是否也有校正回歸個案。葉彥伯表示，縣府隨時和衛服部實驗室保持密切連繫，確診個案在12個小時內全都掌握，這次公布的400例校正回歸中，沒有彰化個案。

縣長王惠美表示，全縣新增4例，累計73例，居家隔離人數1064人，已完成篩檢數5522人，陽性率1.30%，呼籲民眾外出一定要戴口罩，保護自己和別人，此外，全縣明天起所有餐飲場所、便利商店、市場、量販店、攤販、美食街和機關團體都禁止飲食，只能外帶，不能試吃和內用，時間至5月28日，必要得延長。

