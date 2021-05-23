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降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒至5月28日，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專表示，能不能降到二級，還是會升到四級，最可能的領先預測指標，就是看路上大家遵守規定的程度；另外，要有長期作戰的心理準備，「一個禮拜少出門，跟一個月少出門，甚至是三個月少出門是完全不一樣的事。」

「MedPartner 美的好朋友」22日表示，疫情走到今天，請建立幾個觀念，第一，社區傳播已經明確，病毒已經在社區生根，不要樂觀期待兩周就會結束一切；就算是最好狀況，兩周後也還是會有本土個案，只是比較少一點，目前最令人擔心的是新北市，請新北居民千萬不要輕忽，其實全國人都不應該輕忽。

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲▼台北街頭周六空蕩蕩，平日熱鬧的信義區也沒人。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

文中提到，第二，社區傳播明確後，緊盯每日的新確診個案數目意義就變小了，要看的是「趨勢」，可看看7日平均確診人數的趨勢、看陽性率的趨勢，認真一點還可以看路上出門的人數趨勢，還有戴口罩的比例趨勢。

該粉專說，第三，不管你相信政府還是不相信政府，你該做的事情都一樣，避免不必要的出門，勤洗手、戴口罩，為自己的健康負責。

「MedPartner 美的好朋友」指出，第四，「病毒不是鬼，不會跑到你床上壓你」，多數的新確診者都是和感染者，有一段時間「未做好個人防疫」的接觸；在此沒有要怪感染的人什麼，但絕對可以互相提醒再更小心，如果你去問感染者，他們絕對都很後悔那時的「一時不慎」。

▼根據指揮中心統計，近期新冠肺炎陽性率以5月15日為最高。（圖／指揮中心提供）

▲▼採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）

文中表示，能不能降到二級，還是會升到四級，最可能的領先預測指標，就是看路上大家遵守規定的程度，「當然你可以不用只當個觀察者，如果有人還在違規，就是保持社交距離下勸導，不聽就檢舉。」

「MedPartner 美的好朋友」呼籲，要有長期作戰的心理準備，一個禮拜少出門，跟一個月少出門，甚至是三個月少出門是完全不一樣的事，最好各種準備，才不會功虧一簣。

台灣22日新增321例本土確診，另有400例「校正回歸」至5/16至5/21確診個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，這幾天檢驗陽性率都維持在2.2%至2.9%，看起來疫情並沒有爆發的狀況，但每天多個縣市仍有零星案例，還是必須提高警覺。

▼「MedPartner 美的好朋友」提出6個觀念。 （圖／翻攝「MedPartner 美的好朋友」臉書）

降2級或升4級？　醫曝「最可能領先預測指標」。 （圖／翻攝「MedPartner 美的好朋友」臉書）

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