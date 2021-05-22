這兩天是關鍵！　林靜儀：戴口罩不群聚下週末迎「二位確診數」

▲確診人數連日破百，卻仍有許多民眾湧入大賣場。（圖／記者沈繼昌攝）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情告急，許多人都自主「在家救台灣」，而今（22）迎來全國三級警戒的首個例假日，昨（21）日中央流行疫情指揮中心陳時中就已呼籲，希望民眾在這兩天非必要不要外出，協助抗疫。前立委、醫師林靜儀日前也在臉書上發文，這個週末是關鍵，因為這週之後的確診數，反映的是從5/15雙北升三級警戒後，傳播鏈被阻斷的狀況。

林靜儀醫師在臉書上發文表示，22、23日是非常關鍵的週末，因為將反映出15日雙北升三級警戒後，傳播鏈被阻斷的狀況為何？她指出，目前所看到的確診者大多數都是15日以前就被傳染的個案，但倘若下週起確診數仍和這週差不多，那就代表感染者仍有「一個傳一個」的情況。

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▲林靜儀醫師呼籲民眾，這週末是關鍵，口罩務必戴好、不要群聚。（圖／記者曾俊豪攝）



林靜儀補充，「相較於用R0 = 2 （基本傳染數）時會一個傳給二個，或是這個突變病毒株可達 R0 = 5 一個可以傳給五個的擴散力來看，一個傳一個已經是多數人戴了口罩之後阻斷一定程度傳播鏈的結果了。」她也呼籲，希望可以早日解除疫情壓力，讓前線醫療人員可以放鬆，因此要把R0壓到1以下（每一個感染者都能不再傳播出去）要所有人必須團結一致才能達成。

林靜儀透露，就算以大量篩檢、延遲發病的清況來說，台灣的確診人數到下週三仍有可能持續三位數以上，但倘若在這週末兩天我們都能全國落實「戴口罩、不群聚」，那就可以挑戰下週末二位數的確診數；反之，如果這幾天無視疫情，有人群聚，甚至是塞爆醫院導致群聚感染的話，那這樣的日子還要過很久，還有可能有更可怕的數字出現，同時她也對台灣打氣，相信大家可以順利度過這次難關，千萬不要讓人看衰。