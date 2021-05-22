打電話通知「阿嬤，妳確診了」！衛生局職員聽回應秒泛淚：好勇敢

▲阿嬤收到確診通知，語氣相當平靜。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／柯振中報導

近日本土疫情大爆發，全台多地出現許多確診者。新北一名衛生局的職員支援前線，幫忙打電話做調查，其中通知了一名阿嬤「已經確診了」，沒想到聽到對方的回應，瞬間眼眶泛淚，故事在網路上曝光，也引起廣大迴響。

這名衛生局職員在「我是板橋人」分享，她22日支援同事，幫忙打電話做調查，當時要通知一名阿嬤，但因為阿嬤聽不懂中文，因此她只能用台語溝通。

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當時她打電話告知「阿嬤，我跟妳說，妳現在是確診者」，而阿嬤還似懂非懂，問了句「阿我是怎麼了」，令她瞬間眼眶泛淚。

▼儘管阿嬤收到確診通知，仍然相當平靜。（示意圖／記者黃克翔攝）



後來繼續說明，稍後會有專車前往，接阿嬤去檢疫所，也提醒阿嬤要先做好準備，帶好2、3天要用的衣服以及用品。阿嬤聽到以後，則平靜回應，「阿捏喔，齁，我現在來準備。」

事件令女子印象深刻，被告知確診時，阿嬤沒有驚慌，語氣相當平靜，意味著阿嬤十分勇敢、堅強，「最後我跟阿嬤說，阿嬤，妳不要怕喔，醫護人員會幫妳，妳要加油喔！阿嬤回我『齁啦！我災啦』。」

▼反倒是通知阿嬤確診的衛生局職員，聽到回答眼眶泛淚了。（示意圖／記者宋良義攝）



女子最後也提醒，台灣確診者數量愈來愈多，一線人員相當辛苦，希望民眾別因為疫情的關係，隨意指責他人，也能夠將心比心，「我的工作不是在最前線，但是我很感謝那些比我衝在最前線的人員，感謝有你們。」

網友看完阿嬤的故事，在下方留言打氣，「希望阿嬤平安健康」、「謝謝妳，希望阿嬤早日康復」、「真的是！沒有確診者是希望自己確診的！希望大家都能渡過這次難關！加油」、「所有第一線的醫、護、警、消都需要大家多鼓勵。」

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