永和78歲翁死後「確診案號」曝驚人數字　衛生局：今天的確爆量

記者陳雕文／新北報導

新冠疫情大爆發，截至21日全台確診人數3139人！新北市永和一名78歲的老翁21日在家突然失去心跳，送醫仍不治，新北市衛生局今上午證實為案3553號確診個案，且應為今日被公布的確診、死亡個案，2個數字也顯示今天確診人數恐會爆量，超過5/17日單確診333例，新北衛生局也證實個案爆量，並分析原因。

▲新冠疫情蔓延，防疫救護車持續將確診患者送往醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據衛生署衛生防護中心資料顯示，新冠肺炎的潛伏期為1至14天，而指揮中心指出，全台21日新增312起本土案例，7天以來增加近2千起！新北市衛生局分析，按照此邏輯回推，本月9日的母親節，大家有非常多的慶祝、群聚活動，可能在當時已經染疫，直到15日大爆發，雙北進入3級警戒，再來變成全台3級。

據了解，目前中央公布的案例，以本月17日的335例（本土333＋境外2）最多，22日很可能又會再創紀錄。儘管中央流行疫情指揮中心表示，「絕對沒有必要」升至4級，但個案爆量卻是不爭的是事實。

新北衛生局證實，這幾天的確診數量驚人，但也強調，雖然「永和老翁」是案3553確診，扣除目前的3139人，乍看之下今（22日）天可能至少有414起確診案例，而這是「本土」加上「境外移入」的數字，實際數據還是要以中央公布的為主。