成醫手術房兇殺案　林光宇決定向母借錢賠償被害人

▲林光宇上訴二審被台南高分院駁回上訴，維持一審民事判決，林光宇決定向母借錢一次賠償被害人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院體循師林光宇2018年9月，持刀刺傷同事陳彩鳳，陳彩鳳向林光宇提出民事求償391萬216元，2020年8月26日，台南地方法院民事庭判林光宇應賠償陳彩鳳150萬1843元及法定利息，林光宇上訴二審，被台南高分院駁回上訴，維持一審原審判決，林光宇決定向母借錢賠償被害人。

林光宇表示，他與律師商量後，決定向母親借錢來賠給陳彩鳳，將透過律師與陳彩鳳的委任律師聯繫，一次付清賠償金，至於利息，再看兩造律師如何談。

林光宇指出，民事部分賠給陳彩鳳後，將請律師寫書狀給最高法院，希望能發回更審，如果沒發回更審，三審定讞，林光宇表示：「那就去關，也失去公務人員資格」。

一審判決林光宇賠償項目包括，醫藥費57萬7177元、醫療用品1721元、交通費2萬5740元、看護費19萬8000元、勞動能力損失9萬9205元、精神賠償60萬，共計150萬1843元。

據了解，成大醫院體循師林光宇因不堪長期遭受職場霸凌，在2018年9月，持刀刺傷同事陳彩鳳，一審判處林光宇有期徒刑1年，公務員懲戒委員會則判林光宇休職半年；2020年3月10日，二審撤銷原審判決，改依殺人未遂罪重判林光宇2年10月，目前該案上訴三審，仍在最高法院審理中。

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