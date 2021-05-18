「下次不是C、D組」停電減收5％電費　台電董事長掛保證

▲台電董事長楊偉甫。（圖／台電提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台電一週內2次大停電，台電董事長楊偉甫18日晚間親上火線，強調517停電將比照513停電賠償，當期電費減收５％，而且近期將訂出新規則，未來同一區域不會再實施輪流停電，也就是不會再是C、D組擔當「重任」。

楊偉甫表示，歲修中機組原先預計在6月正式歸隊，但今年氣候炎熱，夏季用電提早近2個月來臨，台電已加派人力，以讓相關機組提早歸隊，像核三1號機就在測試中。

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不過，近期用電需求暴增，今年用電高峰也還未到來，考量用電成長趨勢、產業復甦情況，台電必須做好準備，希望民眾能一起共體時艱，配合減少不必要用電，安然度過夏天。

楊偉甫指出，517停電的補償方式比照513大停電，也就是用戶減收5%電費。目前台電初估，前者賠償約需1億元，後者則為4.7億元。

至於C、D區連續分區停電，他坦言目前規則確實是採「1年1輪」方式，但今年C、D區已停電2次，近期將重新評估制度是否妥善公平，並擬定新規則，「未來不會在同一個區域輪流停電」。

楊偉甫強調，會把所有調度能量發揮到最高，並協調用電大戶配合，假設之後有特殊情況，一定會提早讓用戶了解供電情況，必要時也會請各界提早做好配合調度的準備。

▼台電召開記者會說明517停電。左起為台電總經理鍾炳利，董事長楊偉甫，發言人張廷抒。（圖／翻攝YouTube／台電）

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