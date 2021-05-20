刺傷女同事二審仍判賠150萬　成大醫體循師：金額過高研究上訴

▲成大醫院體循師林光宇持刀刺傷陳姓同事，台南高分院駁回上訴，維持一審民事庭判賠150萬餘元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院體循師林光宇2018年9月，因不滿長期遭職場霸凌，持刀刺傷陳姓女同事，一審判處林光宇有期徒刑1年，二審改判2年10月，陳女向林光宇求償391萬216元，台南地院民事庭宣判，林光宇應賠償陳女150萬1843及法定利息，本案上訴二審，台南高分院20日判駁回上訴，維持一審原判決。

一審判決賠償項目包括，醫藥費57萬7177元，醫療用品1721元，交通費2萬5740元，看護費19萬8千元，勞動能力損失9萬9205元，精神賠償60萬，共計150萬1843元。本案上訴二審，台南高分院20日駁回上訴，維持一審原判，林光宇表示金額過高，等收到判決書，再與律師商量是否上訴三審。

2018年9月，成大醫院體循師林光宇因不堪長期遭受職場霸凌，憤持刀刺傷陳姓女同事，一審判處林光宇有期徒刑1年，公務員懲戒委員會則判林光宇休職半年，二審撤銷原審判決，改依殺人未遂罪重判2年10月，當時林光宇表示對判決結果感到失望。林光宇再度強調，他沒有殺人的意圖，傷害了陳女，他感到非常抱歉；關於和解部分，會委由律師處理。本案上訴三審中。

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