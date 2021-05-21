高雄市衛生局怒！社區管委會「超前發佈」住戶確診　最高罰300萬

▲高雄一棟社區大樓管委會貼出公告，表示有住戶確診 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一棟超過20年的社區大樓管委會貼出公告，表示社區住戶有人確診，並且已經送到醫院隔離，巧的是對街的超商也緊急「閉店清消」，消息傳出後，高雄市衛生局表示會開罰，因為這張公告上頭有「涉及個資」，在防疫優先的當下，就怕民眾會獵巫。

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一張紅紙就貼在牆上，疑似是被住戶拍下外流，高雄市一棟超過20年的社區大樓，裡頭總共有302戶，超過千人住在裡頭，而管理委員會20日貼出的公告就寫了本社區D棟某樓層已經有「新冠肺炎」確診案列，已經送至醫院隔離。同時呼籲社區所有的住戶，進出本社區務必戴好口罩、量體溫，勤洗手、多噴酒精，同時勿在社區公共區域聊天。這張公告也有蓋上管委會的印章。

巧的是，這間社區大樓對街的超商，也在公告出現的同一時間點，在大門口宣布「閉店」清消一天，讓人不免質疑真的有人確診。

不過是否有人確診，中央流行疫情指揮中心以及高雄衛生局還沒有證實，但是衛生局表示：我們要強調防疫成敗，這是建構在全民共識之下，而不是刻意在獵巫，單純揭露會造成民眾過度關注、會造成恐慌的情況，同時也害怕被影射的對象，會有不理性的對待，這不是當下在「防疫優先」的前提下情況，大家想看到的結果，而且未依照中央流行疫情指揮中心或是衛生單位來證實發布，將會依照衛生管理法以及社會秩序維護法來法辦」。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調：已觸犯傳染病防治法，最高可處300萬以下罰鍰，也能依照社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，認定影響公共安寧，移送法辦，規定可處3 日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

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