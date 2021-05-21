　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美66社會團體反對「妖魔化中國」　趙立堅：中美對抗只會帶來災難

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲中美關係日益惡化。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在白宮和美國兩黨推動多項反華法案的背景下，美國社會66個反戰和進步團體、至少4名國會議員近日發表聯合聲明，反對白宮和美國兩黨「妖魔化中國」的戰略，認為這無助於解決美國國內問題，只會助長對亞裔的仇恨和暴力。對此，中國外交部新聞發言人趙立堅21日回應。

趙立堅表示，一段時間以來，美國各界越來越多有識之士發出了反對妖魔化中國的客觀理性聲音，他們這樣做，無疑是符合美國和美國人民利益的；中美作為世界前兩大經濟體，利益高度交融，中美合作將極大地促進兩國人民福祉，也有利於共同應對氣候變化、疫後全球經濟復甦等全球性挑戰。中美對抗對兩國和世界只會帶來災難。

他指出，美國國內總有一些人抱守冷戰零和思維和意識形態偏見，大肆渲染「中國威脅論」，鼓噪對華全面戰略競爭，甚至挑動中美脫鉤和對抗，這與兩國和世界人民期盼中美交流合作的普遍願望背道而馳。

趙立堅重申，中國的發展道路和內外政策是清晰的、一貫的，中國發展的目標是讓中國人民過上更加幸福美好的生活，而不是同美國爭高下、拼輸贏。中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關系，同時將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

最後，他強調，「我們希望美國行政部門和國會認真傾聽來自美國各界的客觀理性聲音，正確看待中國發展和中美關係，停止對中方的無端詆毀和抹黑，停止炮制各種涉華消極議案，多做有利於中美關系發展和世界和平穩定和繁榮的事。」　

ET快訊
高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！已6人確診　關係曝光
大媽無罩逛市場！警送新口罩　她丟地上嗆：誰規定要戴
確診保險員1傳5！　接觸客戶14人2中鏢
屏東、南投失守！本島「最後4淨土」一張圖看全台確診分佈
快訊／沖繩將宣布進入「緊急事態」！　今增207例創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美66社會團體反對「妖魔化中國」　趙立堅：中美對抗只會帶來災難

陸：為捍衛國家主權　不同意台灣參加WHA

公務員簽效忠聲明　港府：7／1起非公務員僱員比照辦理

歐議會決議凍結中歐投資協定　陸：公然違反國際法！

女子收到詭異包裹打開一看「尖叫扔地板」：是在咒我死嗎？

香港區議員被要求宣誓遵守基本法　12人喪失資格

穿耳洞3個月！19歲女大生感染金黃色葡萄球菌...痛到險癱瘓

3員工篡改「抗體陽性報告」！逃離拉哥斯被抓包　大使館重罰公司

長沙某中學操場挖出30座古墓　曾出土楚墓陪葬品《人物御龍帛畫》

抖音、快手涉違法收集個人訊息　被大陸官方限期15日整改

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

美66社會團體反對「妖魔化中國」　趙立堅：中美對抗只會帶來災難

陸：為捍衛國家主權　不同意台灣參加WHA

公務員簽效忠聲明　港府：7／1起非公務員僱員比照辦理

歐議會決議凍結中歐投資協定　陸：公然違反國際法！

女子收到詭異包裹打開一看「尖叫扔地板」：是在咒我死嗎？

香港區議員被要求宣誓遵守基本法　12人喪失資格

穿耳洞3個月！19歲女大生感染金黃色葡萄球菌...痛到險癱瘓

3員工篡改「抗體陽性報告」！逃離拉哥斯被抓包　大使館重罰公司

長沙某中學操場挖出30座古墓　曾出土楚墓陪葬品《人物御龍帛畫》

抖音、快手涉違法收集個人訊息　被大陸官方限期15日整改

「加強版防疫專責旅館」即起上線！4飯店凱撒是其一　現有351房間

不斷更新／三級警戒全民戴口罩！各縣市防疫措施一次看

林采欣孤單在家慶生　竟驚爆「被火燙傷意外」！

土地稅法部分修正案　今三讀通過

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

林右昌防疫壓力大到暴瘦8公斤　設基隆防線阻疫情入侵

台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵　警強硬處理依法究辦

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

中職二軍19日因球員體溫過高延賽　採檢結果出爐

孩子在家防疫見療癒毛球「抱緊狂吸」　苦主眼神死：讓我睡覺…

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

大陸熱門新聞

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」

妻偷情已婚男！尪強迫小王妻子身體補償

人口密度逼北京　延安削山建城

西安長安號　運8萬噸防疫物資抵歐

新加坡學者：印度變種病毒恐成最強主導

孕婦產前要求先保她　原因曝光超感人

深圳賽格大樓再度搖晃！　20年前論文神預言

女把列車長打到流血　脫衣開腿

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散

上海拾荒老者養100隻米奇作伴 成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

1.8公尺鱷魚深夜堵門左右徘徊 專家：攻擊性已很強

武漢路面爆炸　多人瞬間被炸飛

更多熱門

相關新聞

宏都拉斯獲中國疫苗真相曝光　外交部：薩爾瓦多贈3萬多劑AZ

宏都拉斯獲中國疫苗真相曝光　外交部：薩爾瓦多贈3萬多劑AZ

有報導指稱，薩爾瓦多將中國大陸捐贈的科興疫苗轉讓給宏都拉斯，可能影響台灣與宏都拉斯的邦誼。對此，外交部20日表示，宏國獲薩國捐贈3萬多劑疫苗，其實是AstraZeneca疫苗，並非中國疫苗。

中國設立新機構解決以巴衝突？　趙立堅回應了

中國設立新機構解決以巴衝突？　趙立堅回應了

德國在野黨刪「一中政策」

德國在野黨刪「一中政策」

駐印度代表處19人留守　外交部無撤館計畫

駐印度代表處19人留守　外交部無撤館計畫

世界衛生大會24日召開台灣仍未受邀　已請友邦國提案發聲

世界衛生大會24日召開台灣仍未受邀　已請友邦國提案發聲

關鍵字：

中美反華趙立堅外交部

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面