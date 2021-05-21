美66社會團體反對「妖魔化中國」　趙立堅：中美對抗只會帶來災難

▲中美關係日益惡化。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在白宮和美國兩黨推動多項反華法案的背景下，美國社會66個反戰和進步團體、至少4名國會議員近日發表聯合聲明，反對白宮和美國兩黨「妖魔化中國」的戰略，認為這無助於解決美國國內問題，只會助長對亞裔的仇恨和暴力。對此，中國外交部新聞發言人趙立堅21日回應。

趙立堅表示，一段時間以來，美國各界越來越多有識之士發出了反對妖魔化中國的客觀理性聲音，他們這樣做，無疑是符合美國和美國人民利益的；中美作為世界前兩大經濟體，利益高度交融，中美合作將極大地促進兩國人民福祉，也有利於共同應對氣候變化、疫後全球經濟復甦等全球性挑戰。中美對抗對兩國和世界只會帶來災難。

他指出，美國國內總有一些人抱守冷戰零和思維和意識形態偏見，大肆渲染「中國威脅論」，鼓噪對華全面戰略競爭，甚至挑動中美脫鉤和對抗，這與兩國和世界人民期盼中美交流合作的普遍願望背道而馳。

趙立堅重申，中國的發展道路和內外政策是清晰的、一貫的，中國發展的目標是讓中國人民過上更加幸福美好的生活，而不是同美國爭高下、拼輸贏。中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關系，同時將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

最後，他強調，「我們希望美國行政部門和國會認真傾聽來自美國各界的客觀理性聲音，正確看待中國發展和中美關係，停止對中方的無端詆毀和抹黑，停止炮制各種涉華消極議案，多做有利於中美關系發展和世界和平穩定和繁榮的事。」