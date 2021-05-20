宏都拉斯獲中國疫苗真相曝光　外交部打臉：薩爾瓦多捐3萬劑AZ疫苗

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有報導指稱，薩爾瓦多將中國大陸捐贈的科興疫苗轉讓給宏都拉斯，可能影響台灣與宏都拉斯的邦誼。對此，外交部20日表示，宏國獲薩國捐贈3萬多劑疫苗，其實是AstraZeneca疫苗，並非中國疫苗。

外交部表示，在經了解後，宏都拉斯政府面臨嚴峻的新冠肺炎疫情，正全力設法透過多元管道取得疫苗，以保護宏國人民的健康；而日前宏都拉斯七個地方政府洽獲薩爾瓦多捐贈的三萬多劑疫苗其實是AstraZeneca疫苗，並非中國疫苗。

至於外界傳言所謂，中國「捐贈」並於日前運抵薩爾瓦多的中國科興疫苗，外交部表示，事實上該批疫苗是薩爾瓦多政府自行採購，並非中方所贈與。

另外，美國國務院將中南美洲17名重量級政治人物納入貪腐收賄的調查清冊，其中包括宏都拉斯現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández)一事。外交部表示，經查路透社報導內容，薩爾瓦多總統親信及安全部長被列入相關名單，但並未提及宏都拉斯總統。

外交部表示，部分媒體甘願配合中國大陸宣傳和假訊息攻勢，進行混淆事實的錯誤報導，感到極為遺憾，相關報導未經嚴謹查證，企圖製造台宏邦誼不穩的假象，造成台灣人民及民主政府之間的矛盾，蓄意打壓我國政府的形象，報導內容也極度浮誇聳動，實在不可取。

外交部表示，會在維護國人健康權益的前提下，也將繼續秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，協助友邦設法取得所需疫苗，共同渡過公衛危機、捍衛民主，並協助保護友邦人民的健康與安全。