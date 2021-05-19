中國是否設立新機構解決以巴衝突　趙立堅：「兩國方案」是出路

▲半島電視台在中國外交部例行記者會提問，是否成立新機構解決以巴衝突。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

以色列與巴勒斯坦交戰進入第二周，引發國際間的矚目，對此半島電視台在中國外交部記者會上提問指出，中國作為安理會常任理事國，是否會考慮設立新機構或新機制，解決以巴衝突。對此主持記者會的發言人趙立堅做出了回應。

半島電視台提問指出，作為安理會常任理事國，中國是否考慮設立新的機構或機制解決巴以問題？中國有無能力在聯合國框架下對以色列的行為採取行動？有人認為，中方當前的表態和立場並未對巴以雙方產生影響。中方對當前巴以局勢不斷惡化有何看法？

趙立堅指出，中國始終心繫中東和平進程，始終堅持公理道義，始終支持一切有利於緩和局勢的努力，中國政府設立的第一個特使就是中國政府中東問題特使，長期以來中國一直與國際和地區有關各方密切溝通，積極支持和推動中東和平進程。

中方擔任安理會輪值主席以來，把應對當前中東緊張局勢作為重中之重，推動安理會多次審議巴勒斯坦問題，近日，中方在安理會以巴衝突問題緊急公開會上就緩解緊張局勢提出的重要主張，在國際社會引發熱烈反響，也符合國際社會主流意見。

▲趙立堅強調，國際應該支持兩國方案。（圖／CFP）



趙立堅強調，針對當前以巴緊張局勢，國際支持是應盡義務，「兩國方案」是根本出路。安理會必須就以巴衝突採取有力行動，重申對「兩國方案」的堅定支持，推動局勢盡快降溫。有關各方都應承擔應盡責任，採取公正立場，支持安理會為緩解局勢、重建信任、政治解決發揮應有的作用。

趙立堅說，中方將繼續加大勸和促談力度，繼續推動安理會履行職責、發揮作用，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決作出應有的貢獻。