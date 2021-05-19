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世界衛生大會24日召開台灣仍未受邀　已請友邦國提案挺台發聲

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

世界衛生大會（WHA）於24日舉行，而台灣至今都未能受邀。對此，外交部19日表示，已洽請友邦向世衛（WHO）秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案，盼列入議程。

外交部表示，台灣已經表達盼獲邀以觀察員出席的意願，但在中國大陸阻撓下，WHO立場依然僵化，但政府會努力到最後一刻，呼籲WHO正視接納台灣參與的重要性。

對於台灣這次爭取參與世界衛生大會，美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本及英國組成的七大工業國集團（G7）及歐盟，都有明確表達支持台灣有意義參與WHA；不過，世界衛生組織表示，台灣在WHA的觀察員問題需由世衛194個會員國考慮及決定。

對此，外交部表示，目前已洽請友邦為我向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會」提案，要求以「補充項目」列入議程。此推案策略與往年相同，請友邦提案，而非請美國等理念相近國家為台灣提案。

事實上，國際間支持台灣聲量提高，外交部表示，友邦已採取的助我行動，包括提案、致函、通過決議、高層公開發言及社群媒體發聲等多元方式

同時，也有愈來愈多理念相近國家行政部門以高層發聲、國會答詢及發布聲明等方式給予支持。例如，日本首相菅義偉及外相茂木敏充、瑞典總理洛夫文、加拿大總理杜魯道及外長賈諾、比利時副總理兼外長薇梅絲及美國國務卿布林肯

在立法部門方面，外交部指出，各國國會以推動友我決議案、聲明、個別及聯合致函WHO及社群媒體發文等方式聲援台灣，而先前也有法國參議院、丹麥國會及斯洛伐克國會外交委員會等首度通過友台決議。

另外，跨國國會挺台力量也持續擴大，例如，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」今年號召近30國、逾千位國會議員聯名致函WHO。

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